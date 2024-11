¡El 2025 está a la vuelta de la esquina! Luego de los conciertos y festivales memorables que nos regaló el 2024, se viene otro año para disfrutar uno de los mayores placeres de la vida: ¡la música en vivo!

¿Ya tienes conciertos y festivales anotados en tu agenda de 2025? Checa los shows más relevantes que están confirmados hasta el momento.

Conciertos para 2025 en Estados Unidos

Una de las primeras bandas en confirmar conciertos para 2025 en Estados Unidos fue, nada más y nada menos, que los Deftones. El North America Tour 2025 empezará en febrero y se extenderá hasta marzo. ¿Lo más cool? ¡The Mars Volta es la banda invitada!

Foto: Stereogum

Metallica

Siguiendo en la línea de maestrazos James Hetfield y compañía también confirmaron conciertos para 2025 en Estados Unidos. El M72 World Tour 2025 tendrá más de 20 shows durante abril, mayo y junio y estarán acompañados en fechas seleccionadas por Pantera, Limp Bizkit, Suicidal Tendencies y Ice Nine Kills. ¡Im-per-di-ble!

Foto: Live Nation

Oasis

Jamás imaginamos que lo escribiríamos, ¡pero es una realidad! Los hermanos Gallagher regresarán a Estados Unidos con el Oasis Live ’25 con Cage the Elephant como teloneros. ¿Será el concierto más esperado de 2025? ¡Seguro que sí!

Foto: Simon Emmett

Dua Lipa

En la lista de conciertos para 2025 no podía faltar un poco de pop, que será servido por una de sus grandes exponentes. El Radical Optimism Tour tendrá más de 40 fechas en todo el mundo —incluido Estados Unidos—, de marzo a octubre.

Foto: Bang Showbiz

Enjambre

Uno de los emblemas del indie rock mexicano tiene preparados 19 conciertos en 2025, entre febrero y marzo, con el US. Tour. 25. ¡Y traerán a Juan Son como invitado especial! ¡No dudes en ir! Porque este súper combo ganador tal vez no lo volvamos a ver.

Fotos: Instagram @enjambremx

My Chemical Romance

Gerard Way y compañía regresarán al mundo de conciertos en 2025 para conmemorar el icónico álbum con el que muchos de nosotros nos enamoramos de ellos. El tour Long Live: The Black Parade llegará sólo a diez ciudades de Norteamérica entre julio, agosto y septiembre.

Foto: Stu Garneys

Linkin Park

El From Zero World Tour tendrá más de 50 conciertos en estadios y arenas en Norteamérica, Asia, Europa y Latinoamérica con todo e invitados especiales: Queens of the Stone Age, Spiritbox, AFI, Architects, grandson, Jean Dawson, JPEGMAFIA y PVRIS.

Foto: James Minchin III

Movements

Esta bandota cumplirá 10 años como banda, ¡y no hay mejor manera de celebrarlo que con una gira de conciertos en 2025! El Spring Tour 2025 tendrá más de 20 fechas por Estados Unidos y Canadá.

Foto: movementsofficial.com

Recomendamos: Conciertos en Houston: Los mejores de noviembre 2024 que no te quieres perder.

Festivales para 2025 en Estados Unidos

Slowdive, Balance and Composure, Soccer Mommy y American Football encabezarán el Something In The Way Festival 2025. La fiestota emo se armará el 1 y 2 de febrero en Boston, Massachusetts para celebrar los 20 años de la icónica disquera Run For Cover Records.

Slowdive, la banda que encabeza la nueva edición del festival/Foto: Ingrid Pop

Sick New World

¿Lo mejor del goth, rock y metal en un mismo lugar? ¡Nos apuntamos! Este festival será el 12 de abril de 2025 en Las Vegas, con Metallica y Linkin Park a la cabeza, además de Queens of the Stone Age, AFI, Evanescence, The Flaming Lips, Mastodon, The Hives y más tesoros en la undercard.

Foto: Especial

Vans Warped Tour

En la lista de festivales para 2025 está uno de los grandes iconos que hará un regreso triunfal. ¡Y el suspenso continúa! Aunque ya revelaron los actos pequeños del cartel todavía no se sabe qué bandotas liderarán esta edición del Vans Warped Tour durante junio, julio y noviembre. ¡Armen las apuestas!

Foto: Facebook Vans Warped Tour

Cruel World Festival

Otro de los grandes festivales del 2025 es la reunión para demostrar que el post-punk y el new wave de los años 70, 80 y 90 están más vivos que nunca. El Cruel World Festival 2025 se rifó un line-up de ensueño con New Order y Nick Cave & The Bad Seeds a la cabeza. Apúntale bien: 17 de mayo en Pasadena, California.

Foto: Especial

Innings Festival

El Innings Festival, además de ofrecer una alineación musical envidiable, te da chance de reunirte y practicar algunas pichadas con las grandes estrellas de la MLB. ¡Súper planazo! Este año, The Killers y Fall Out Boy encabezan este festival de 2025 que será el 21 y 22 de febrero en Tempe, Arizona.

Foto: Chris Phelps

When We Were Young

Así como terminó la edición del 2024, ya teníamos cartel para este festival de 2025. ¡La sorpresota que nos llevamos con el headliner! Panic! at the Disco hará una excepción a su retiro para liderar el festival emo, pop-rock por excelencia. El otro headliner es blink-182, así que es un sí o sí. ¿Cuándo y dónde? El 18 de octubre en Las Vegas.

Foto: Jimmy Fontaine

Seguramente pronto se actualizará la agenda de conciertos y festivales para 2025. ¡Así que ve guardando los ahorros de Navidad en el cochinito! ¿A quiénes más te gustaría ver el siguiente año?

Recomendamos: Conciertos en Los Ángeles: ¡Noviembre 2024 llega con todo!





Relacionado