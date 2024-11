Estamos cerca de despedir el año y con él una serie de conciertos en Los Ángeles que se quedarán en nuestras memorias, ¿apoco no? Sin embargo, el 2024 sigue vivito y coleando con más shows para pasar a la historia. ¿A cuál te vas a lanzar?

LCD Soundsystem

¡Este mes arranca la residencia de LCD Soundsystem! ¿Todavía no tienes boleto para alguno de sus conciertos en Los Ángeles? ¡Estás a tiempo! Aunque sólo faltan días, hay entradas en menos de $100 dólares que valdrán toda la pena.

Fecha: 7-10 de noviembre | Hora: 7:00pm | Lugar: Hollywood Palladium | Más información.

Mariah Carey

Se sabe que para estas fechas ya descongelaron a nuestra amiga Mariah Carey, la reina de la Navidad. Este concierto en Los Ángeles es para celebrar el Christmas Time. ¿Lo mejor? ¡Todavía hay boletos! Corre por el tuyo y vive la experiencia de cantar All I Want For Christmas Is You.

Foto: Instagram @mariahcarey

Fecha: 8 de noviembre | Hora: 7:30pm | Lugar: Hollywood Bowl | Más información.

SEVENTEEN

¡Los iconos del K-pop están a nada de regresar a Estados Unidos! El RIGHT HERE WORLD TOUR traerá la fiebre coreana tras dos años de ausencia y nueva música bajo el brazo. Definitivamente, ¡uno de los conciertos en Los Ángeles imperdibles del mes!

Fecha: 10 de noviembre | Hora: 7:30pm | Lugar: BMO Stadium | Más información.

Manchester Orchestra

Esta bandota sigue celebrando el décimo aniversario del legendario álbum Cope. ¿Y qué mejor manera de hacerlo? Nada más y nada menos que tocándolo de principio a fin. El bonus para este concierto en Los Ángeles es Thrice, otra banda icónica que se echará el álbum Beggars en su totalidad, ¡todo por $60 dólares!

Foto: Instagram @manchesterorchestra

Fecha: 13 de noviembre | Hora: 6:00pm | Lugar: Hollywood Palladium | Más información.

Sabrina Carpenter

¡La sensación del pop tendrá un par de conciertos en Los Ángeles! El SHORT N’ SWEET TOUR es uno de los más exitosos del año, no sólo por la popularidad extrema de Sabrina, sino por el nivel de producción y talento que le echan a cada show. ¿Listos para escuchar Espresso en vivo? ¡Ya queremos estar ahí!

Fecha: 17 y 18 de noviembre | Hora: 7:00pm | Lugar: Kia Forum | Más información.

Aurora

A mitad de año esta artistota noruega prendió la industria musical con el lanzamiento del álbum What Happened To The Heart? Con rolotas dignas de bailar en la pista y otras simplemente para cantar a todo pulmón. ¿Tienes alguna favorita? ¡Disfrútala en vivo en su próximo concierto en Los Ángeles!

Foto: Ocesa

Fecha: 21 de noviembre | Hora: 8:00pm | Lugar: Shrine Auditorium | Más información.

A. G. Cook

El genio detrás del extinto sello discográfico PC Music, que revolucionó el pop, suma en su currículum el éxito de Charli XCX, Beyoncé y otros iconos del momento gracias a la experimentación musical única que lo distingue. Esta vez lo veremos brillar en solitario con el Britpop Mania Tour, que incluye un par de conciertos en Los Ángeles completamente agotados.

Fecha: 21-23 de noviembre | Hora: 9:00pm | Lugar: The Masonic Lodge at Hollywood Forever | Más información.

Empire of the Sun

¿Listos para ver en vivo el renacimiento de Empire of the Sun? El álbum Ask That God, que estrenaron en julio, los catapultó de nuevo al ojo público tras alcanzar la fama con exitazos como Walking On a Dream o We Are the People. ¡El dúo australiano ahora se prepara para un concierto en Los Ángeles que promete ser inolvidable!

Foto: Instagram @empireofthesunsound

Fecha: 23 de noviembre | Hora: 7:30pm | Lugar: Hollywood Bowl | Más información.

Franc Moody

¿Qué tal un poco de dance/electrónica londinense? Las buenas vibras de Ned Franc and Jon Moody son perfectas para una noche tranquila y divertida pero, sobre todo, ¡con mucho ritmo! El concierto en Los Ángeles es un pre-lanzamiento de su próximo álbum Chewing The Fat, ¡así que espera sorpresas!

Fecha: 23 de noviembre | Hora: 8:00pm | Lugar: The Bellwether | Más información.

Interpol

El 20 aniversario del famosísimo álbum Antics no podía pasar desapercibido; el buen Paul Banks y compañía celebrarán a lo grande con un concierto en Los Ángeles. Además, el invitado especial es The Walkmen, ¡dos bandotas por menos de $70 dólares!

Foto: Instagram @interpol

Fecha: 23 de noviembre | Hora: 8:00pm | Lugar: Kia Forum | Más información.

Cyndi Lauper

¡El mes de conciertos en Los Ángeles terminará con una gran estrella de la década de los 80! Cyndi Lauper es la icónica voz del himno que no falta en las fiestas retro: Girls Just Want to Have Fun, misma rola que le da nombre a su tour. ¿Te la vas a perder?

Fecha: 23 de noviembre | Hora: 8:00pm | Lugar: Intuit Dome | Más información.

Relacionado