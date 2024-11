¡Seguimos con la conciertiza para 2025! Movements —una de nuestras bandas alternativas favoritas— está lista para arrancar el nuevo año con el Spring Tour 2025. Pero no llegarán solos, ¡Citizen armará el mega combo ganador!

¿Qué ciudades visitarán? ¿En dónde los verás? Te contamos todo lo que necesitas saber sobre el tour de aniversario de Movements con invitados especiales.

Movements: ¡A la vanguardia!

Hace un par de semanas Movements nos sorprendió con el álbum ROCKUS! (The Remixes), una producción que contiene 11 remixes de las rolas originales que lanzaron en 2023 con el álbum del mismo nombre.

Foto: movementsofficial.com

Canciones como You’re One Of Us Now, Killing Time y Lead Pipe ya se volvieron las favoritas de muchos. ¿Te incluimos? Movements ha sabido conquistar hasta los oídos más finos con un post-hardcore fresco que los identifica.

¿Cómo será el Spring Tour 2025?

Debemos saber que Movements cumplirá 10 años como banda en el 2025, ¡y no hay mejor manera de celebrarlo que con una gira por toda Norteamérica! El Spring Tour 2025 tendrá más de 20 fechas por Estados Unidos y Canadá. ¿A cuál te vas a lanzar?

Foto: Instagram @movementsofficial

El Spring Tour 2025 de Movements arrancará en marzo, nada más y nada menos que en Arizona. Luego pasarán por Texas, Georgia, Florida, Nueva York, Illinois, Oregon,¡ y cerrarán a lo grande con tres conciertos en California!

Citizen será la bandota especial invitada, otra clásica del género. La fiestota crecerá también con Scowl y DOWNWARD️️️️ como invitados en la undercard. ¡Lucidos para festejar la primera década de carrera!

¡Compra tus entradas para Movements y Citizen!

Las entradas para ver a Movements y Citizen, además de las otras bandotas, ya están a la venta en ESTE LINK. Ahí mismo encontrarás información sobre los pases VIP y paquetes especiales para los más fans. ¡Nos vemos en el show!

Foto: movementsofficial.com





