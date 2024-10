¡El Cruel World Festival está de regreso! Los increíbles paisajes en la ciudad de Pasadena, California serán centro de reunión para demostrar que el post-punk y el new wave de los años 70, 80 y 90 están más vivos que nunca.

¿Qué nos espera en el Cruel World Festival 2025?

¡Un cartelazo! El Cruel World Festival 2025 se rifó un line-up de ensueño con New Order y Nick Cave & The Bad Seeds a la cabeza, donde la banda del músico australiano cerrará su gira por Norteamérica. Así que, seguramente, nos espera un show único.

Foto: Goldenvoice

Como ya vimos, ¡el Cruel World Festival 2025 reunirá a bandotas legendarias! Empecemos con The Go-Go’s, la primera banda de rock estadounidense formada exclusivamente por mujeres en 1978.

Sin estas maestrazas —que tocaban sus propios instrumentos y escribían sus propias rolas— la música de hoy no sería lo mismo. ¡No por nada entraron al Salón de la Fama del Rock and Roll! Toda una inspiración para las mujeres que están liderando la escena musical actual.

“I was so in looove with yoouu”, ¿listos para entonar este rolón a todo pulmón? El Cruel World Festival 2025 también elistó a Orchestal Manoeucres In the Dark, quienes nos deleitarán con sus exitazos de los años 80: Secret, Enola Gay o If You Leave. ¡Imperdible acto para los millennials hijos de la Gen X! Segurito que se las saben todas.

Y échale ojo a estos datazos: ‘Til Tuesay, los pioneros del new wave, actuarán por primera vez en 35 años con todos sus miembros originales. ¡A preparar esos peinados locos! Death Cult —o The Cult desde 1984— también tendrá un esperadísimo regreso, ¡pero sólo en el Cruel World Festival 2025! Lo mismo aplicará con She Wants Revenge.

Foto: Instagram @cruelworldfest

¿Cuándo, dónde y cómo comprar entradas?

El Cruel World Festival 2025 será el sábado 17 de mayo en el gran Rose Bowl —a sólo 16 kilómetros del centro de Los Ángeles—. Sí, un sólo día para ver tooodo este repertorio vintage.

Foto: Instagram @cruelworldfest

¿Fuiste a la edición pasada del Cruel World Festival? ¡Tenemos buenas noticias! Tendrás acceso exclusivo a la preventa del jueves 24 de octubre, que arrancará a las 11am PT. Regístrate en este enlace con el mismo correo electrónico del año pasado y ya está.

El viernes 25 de octubre, a las 11am PT, será la venta general en este enlace. ¡OJO! Que habrá una gangota disponible por tiempo limitado: un plan a plazos que empieza con $50 dolaritos. Entra a la página oficial y checa los distintos planes de pago, ¡para que no duela tanto el tarjetazo y disfrutes de lo mejor del Cruel World Festival 2025!

