¿Ya tienes planes para el 2025? Run For Cover Records —la disquera independiente más cool de Boston, Massachusetts— cumple 20 años en la industria y está lista para celebrarlos con otra edición del Something In The Way Festival.

Grandes bandas como Citizen, Turnover, Modern Baseball, mewithoutYOU, entre otras, forman parte del catálogo de Run For Cover Records, así que ya te imaginarás cómo se pondrá la fiestota. ¡Te contamos todo lo que necesitas saber!

Así estará el Something In The Way Festival 2025

Más de 20 bandas y, aún más por anunciarse, le pondrán ritmo y sabor a esta nueva edición del Something In The Way Festival, un trabajo conjunto de Run For Cover Records y The Bowery Presents, dos pilares elementales en la escena independiente actual.

Foto: Instagram @slowdiveofficial

El 1 y 2 de febrero el veremos desfilar a slowdive, Soccer Mommy, American Football y muchos más por la famosa sala de conciertos The Roadrunner Boston. ¿Quién te emociona más?

Fue en 2016 cuando vivimos la primera edición del Something In The Way Festival con artistotas como Modern Baseball y Turnover. En el 2025 prometen hacerlo mejor y más grande; dos escenarios, sin horarios que empalmen a nuestros artistas favoritos y muchas sorpresas más para que lo disfrutes al máximo.

¿Cuándo inicia la venta de boletos?

Lo primero que necesitas saber es que, para tener acceso a la venta y preventa de boletos para el Something In The Way Festival, necesitas registrarte. La primera preventa será para los suscriptores de Run For Cover Records; del 24 de septiembre a las 10:00am hasta el 26 del mismo mes a las 10:00pm.

Slowdive, la banda que encabeza la nueva edición del festival/Foto: Ingrid Pop

Luego vendrá la preventa general; del miércoles 25 de septiembre a las 10:00am hasta el 26 de septiembre a las 10:00pm. ¡Regístrate en este enlace! Sólo debes ingresar tu nombre, correo electrónico, número de teléfono y verificarlo con el código que te enviarán.

¿Y la venta general? Será hasta el viernes 27 de septiembre a las 10:00am ET. ¿Te quedarás fuera del Something In The Way Festival? ¡Ni lo pienses! Pon las alarmas para que no se te pase el registro y prepárate para vivir una de las mejores experiencias para celebrar el rock independiente. ¡Ahí nos vemos!

