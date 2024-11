Este año Linkin Park se rifó una gira en estadios que fue increíblemente recibida con la llegada de Emily Armstrong como nueva vocalista. ¡Hasta repitieron cuatro fechas en París, Dallas y São Paulo!

¡Ahora toca el resto del mundo con el From Zero World Tour! Linkin Park tendrá más de 50 conciertos en estadios y arenas en Norteamérica, Asia, Europa y Latinoamérica. ¡Te contamos todo lo que necesitas saber!

Linkin Park: ¡De vuelta al ruedo!

Linkin Park no sólo está de manteles largos por el anuncio del From Zero World Tour, sino por el lanzamiento de su nuevo material discográfico: From Zero. ¡Aplausos!

Foto: Alive Coverage/Live Nation

Esta bandota sigue reafirmando su posición como referente del rock desde la década de los 2000. ¿Y cómo no? Su regreso triunfal a la música, tras la pérdida del gran Chester Bennington, alcanzó los primeros puestos en los charts mundiales.

“Volver a la carretera ha sido increíble. El apoyo de los fans es abrumador y estamos listos para llevar esta energía aún más lejos con FROM ZERO, un nuevo capítulo. ¡Estamos muy emocionados de compartirlo con todo el mundo! -Mike Shionda.

Así estará el From Zero World Tour

Esta nueva gira brillará en el 2025 para llevar los primeros shows de Linkin Park a Tokio y la Ciudad de México desde 2017. Además, ¡regresarán a Yakarta después de 13 años!

Claro que los invitados especiales no podían faltar, ¡y vaya que armarán el combo ganador! Queens of the Stone Age, Spiritbox, AFI, Architects, grandson, Jean Dawson, JPEGMAFIA, y PVRIS acompañarán a Linkin Park en fechas seleccionadas.

Foto: Live Nation

¿Lo más cool? También tienen fechas para los festivales más esperados en todo el mundo, incluido el Sick New World, I-DAYS y Novarock. Shows en el magno Wembley Stadium, el Stade de France y el Dodger Stadium. ¡Prepárate para entonar los himnos de Linkin Park!

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

La preventa exclusiva del club de fans de Linkin Park, LP Underground, arranca el 18 de noviembre, de 10:00am a 12:00pm, dependiendo del nivel de membresía que tengas. ¿Necesitas más información? Entérate de los detalles AQUÍ.

Foto: Alive Coverage/Live Nation

La venta general para los shows en Norteamérica iniciará el jueves 21 de noviembre a las 12:00pm hora local en este link. ¡OJO! Porque muy pronto soltarán más información sobre la venta de entradas en Latinoamérica. ¡Nos vemos en el show!

