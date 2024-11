¡No estamos soñando! My Chemical Romance nos sorprendió ayer con una imagen rara en redes sociales que a todo mundo emocionó. Luego de 24 laaargas horas, ¡el misterio fue revelado!

My Chemical Romance saldrá de gira para conmemorar el icónico álbum con el que muchos de nosotros nos enamoramos de ellos. ¡Te contamos lo que necesitas saber sobre Long Live: The Black Parade!

¡Así estará Long Live: The Black Parade!

Recientemente My Chemical Romance se echó de principio a fin el álbum The Black Parade en el festival When We Were Young de Las Vegas. Pensamos que sólo unos cuantos suertudos lo habían disfrutado en vivo… pero muy poco sabíamos.

Foto: Stu Garneys

¿Será que se les reactivó el amor por tremendo álbum? ¡A nosotros nunca se nos fue! Welcome to the Black Parade, I Don’t Love You, Teenagers, entre otros rolones, le entraron al soundtrack oficial de nuestra vida. ¡Gracias, My Chemical Romance! :’)

Ya pasaron 18 años desde que The Black Parade sorprendió al mundo, ¡y tiene que celebrarse! My Chemical Romance ya anunció una gira tremenda por los estadios más importantes de Estados Unidos y Canadá, donde cantaremos a todo pulmón cada una de las rolas.

Foto: Live Nation

La magia de Long Live: The Black Parade ocurrirá durante julio, agosto y septiembre de 2025 en sólo diez ciudades —hasta el momento—. ¡Pasarán por Seattle, San Francisco y, claro, Los Ángeles!

Los invitadazos que acompañarán a My Chemical Romance

Una gira tan icónica como esta no podía quedarse sin invitados especiales. ¿A quiénes veremos por el Long Live: The Black Parade de My Chemical Romance? Son varias las bandotas que se unirán, ¡nada más y nada menos porque tocará una diferente para cada fecha!

100 Gecs/Foto: Reddit

Violent Femmes, 100 Gecs, Wallows, Garbage, Death Cab for Cutie, Thursday, Alice Cooper, Pixies, Devo, Evanescence y los grandes de IDLES. ¡Ahí está nomás! Algo “humilde”, pensó Gerard Way seguramente.

¿Cuándo, dónde y cómo comprar entradas?

¡Sabemos que querrás estar ahí… igual que medio mundo! Así que, si no quieres perderte el Long Live: The Black Parade de My Chemical Romance, apunta la fecha en el calendario.

Foto: Theo Wargo

La venta general de boletos será este viernes 15 de noviembre, a las 10:00am hora local, en ESTE ENLACE. ¿Habrá preventa para fans? Hasta el momento parece ser que no. ¡Que se armen los juegos del hambre por una entrada para el Long Live: The Black Parade!

