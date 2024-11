¡Estamos cerca de despedir el año! No sin antes seguir con la conciertiza que hará del 2024 un año para recordar. ¿Qué conciertos en Houston nos esperan este mes? ¡Checa la agenda!

Andy Summers

Abrimos el mes de conciertos en Houston con uno de los mejores 100 guitarristas del mundo, según la revista Rolling Stone. Nada más y nada menos que el que le puso ritmo a The Police allá por la década de los 70. ¡Lánzate a verlo por menos de $50 dólares!

Foto: Instagram @andysummers_official

Fecha: 6 de noviembre | Hora: 7:00pm | Lugar: House of Blues | Más información.

King Gizzard and the Lizard Wizard

Hace un par de meses lanzaron el álbum Flight b741 con tremendas rolas como Le Risque y Field of Vision. Además, coronaron recientemente con el single Phantom Island. ¿Quién las quiere escuchar en vivo? ¡Lánzate al concierto en Houston!

Fecha: 16 de noviembre | Hora: 6:30pm | Lugar: White Oak Music Hall Lawn | Más información.

Cyndi Lauper

Girls Just Want To Have Fun? ¡Eso parece! La gran estrella pop de los años 80 llegará al gran Toyota Center para despedirse de todo su público con el Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour, que incluye un concierto en Houston. ¿Te lo vas a perder?

Foto: Getty Images

Fecha: 16 de noviembre | Hora: 8:00pm | Lugar: Toyota Center | Más información.

Tiny Moving Parts

El próximo viernes 15 de noviembre tendremos el nuevo álbum de lo mejor del emo en Minnesota. Deep in the Blue llegará tras dos años de ausencia, ¡y ya nos anda por escucharlo completo! ¿Lo mejor de este concierto en Houston? Sólo cuesta $25 dólaritos, ¡perfecto para celebrar el estreno de nueva música!

Fecha: 17 de noviembre | Hora: 6:30pm | Lugar: White Oak Music Hall | Más información.

Mariah Carey

¡Ya descongelaron a la reina de la Navidad! Mariah Carey está preparando un concierto en Houston para celebrar la temporada adelantada, ¿ya tienes bien memorizado el himno por excelencia? All I want for christmas is yoouuu…

Foto: Instagram @mariahcarey

Fecha: 17 de noviembre | Hora: 6:30pm | Lugar: White Oak Music Hall | Más información.

Manchester Orchestra

Esta bandota sigue celebrando el décimo aniversario del legendario álbum Cope. ¡Y qué mejor manera de hacerlo que tocándolo de principio a fin! El bonus para este concierto en Houston es Thrice, otra banda icónica que se echará el álbum Beggars en su totalidad. ¡No te pierdas el mega combo!

Fecha: 20 de noviembre | Hora: 7:00pm | Lugar: Bayou Music Center | Más información.

Kacey Musgraves

¿Qué tal un poco de country para cerrar el mes de conciertos en Houston? Esta estrella del momento estrenó el álbu, Deeper Well: Deeper into the Well que fue todo un éxito. ¿Ya tienes rola favorita? ¡Prepárate para cantarla a todo pulmón!

Foto: Instagram @spaceykacey

Fecha: 21 de noviembre | Hora: 7:30pm | Lugar: Toyota Center | Más información.

