El pasado lunes, el presidente Donald Trump, firmó en la Casa Blanca la Ley Take It Down (Ley de Eliminación de Imágenes). Una de las primeras leyes federales en Estados Unidos que abordará los daños por el contenido sexual generado con Inteligencia Artificial.

Esta es una forma de violencia sexual digital que sufren, especialmente, las mujeres. Famosas como Taylor Swift y la representante demócrata, Alexandra Ocasio-Cortez, han sido víctimas. ¿Cómo ayudará la Ley Take It Down?

¿Cuál es el objetivo de la Ley Take It Down?

La Ley Take It Down busca frenar la distribución de imágenes íntimas no consensuadas en internet. Sí, la conocida “pornovenganza”. Ya sea de imágenes reales o del contenido íntimo creado con Inteligencia Artificial, también llamado deepfakes sexuales.

Foto: The White House

Pero vamos por partes: ¿Qué es un deepfake sexual? Son imágenes o videos FALSOS hechos con Inteligencia Artificial Generativa. Sin embargo, parecen muy reales, ya que se utilizan softwares que toman un video existente y reemplazan el rostro de la persona, incluso copian las expresiones faciales más comunes.

Esta tecnología crea contenido sexualmente explícito de cualquier persona. Pero, de acuerdo con Sensity AI, el 99% de los deepfakes sexuales son de mujeres que no consintieron este material.

Entonces, la Ley Take It Down, convertirá en delito federal el publicar, compartir o amenazar con publicar imágenes íntimas sin consentimiento. También aquellas que se generen con Inteligencia Artificial.

Foto: Chip Somodevilla/Getty Images

Además, exigirá a las plataformas de internet que eliminen el contenido reportado. Sólo tendrán 48 horas posteriores a la notificación, nada de que tardarán semanas revisando los casos.

La Ley Take It Down también informó que las plataformas estarán obligadas a borrar cualquier duplicado para evitar que suba desde otras cuentas o diferentes plataformas.

La ley funcionará a nivel nacional

Hasta el año 2023, las víctimas de deepfakes sexuales NO tenían una ley federal que las protegiera. Existía una que sólo protegía a las víctimas menores de edad. Es decir, en muy raras ocasiones había justicia para las víctimas adultas y dependía mucho del estado.

Foto: Especial

La ley fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso, en un raro esfuerzo bipartidista. Asimismo, fue apoyada por la primera dama Melania Trump. ¿Y las plataformas digitales?

Empresas como Meta, TikTok, Google, entre otras, apoyaron la legislación. Sin embargo, grupos como Electronic Frontier Foundation temen que la Ley Take It Down sea demasiado ambigua.

Foto: Especial

¿El problema que ven? Podría provocar censura en contenido para adultos que sí tiene legalidad, ya que no se define claramente qué es una “imagen íntima”. ¿Qué opinas de la Ley Take It Down?

