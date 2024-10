¡Ve armando la agenda conciertera del 2025! La tercera edición del festival Sick New World nos espera con un cartelazo IMPECABLE. ¿Lo mejor del goth, rock y metal en un mismo lugar? ¡Nos apuntamos!

¿Qué onda con los boletos? ¿Cuándo, cómo y dónde se armará el Sick New World 2025? Te contamos todo lo que necesitas saber sobre este festival en Las Vegas, Nevada.

¡Checa el line-up del Sick New World 2025!

Más de 30 bandas forman el line-up del Sick New World 2025, con Metallica y Linkin Park a la cabeza, además de Queens of the Stone Age, AFI, Evanescence, The Flaming Lips, Mastodon, The Hives y más tesoros en la undercard. ¿A quién te mueres por ver?

¡OJO! El festival Sick New World es de un solo día, este año será el sábado 12 de abril de 2025 en el Las Vegas Festival Grounds. Sí, el mismísimo lugar donde se arma el festival When We Were Young.

Así que espera una aventura bien cargada de correr entre escenarios, ver el inicio de una banda y el final de la otra porque tiempo faltará para ver a todas nuestras bandas favoritas desfilar por el Sick New World 2025.

¿Cuándo empieza la venta de boletos?

La preventa de boletos para el Sick New World arranca este viernes 18 de octubre a las 10:00am PT. Lo único que tienes que hacer es registrarte en este link con tu correo electrónico o número telefónico. ¡Atención! Usa el registro con número de celular SÓLO si resides en Estados Unidos.

¿Y de a cuánto la entrada? Los boletos generales empiezan en $399 dólares y se pueden elevar hasta $1,800 si te mochas con las entradas platinum. Sin embargo, no tienes que romper el cochinito o soltar el tarjetazo, gracias al programa de pago a plazos.

Chécate nada más: ¡aparta tus entradas sólo con $20 dólares! Después tendrás que pagar el resto, pero mientras ya le ahorraste hasta para las chelas y el snack durante el festival. ¿Quieres una probadita de cómo se pone el fiestón? ¡Échale ojo al recap del Sick New World 2023!

