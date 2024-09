¡Metallica cerrará el año a lo grande! El gran Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México los verá brillar, al igual que el magno Youtube Theater en Los Ángeles, California.

¿Y luego? ¡Se nos viene otro año de Metallica en gira con el M72 World Tour 2025! Aquí te contamos los detalles de las ciudades que visitarán, teloneros, cuándo salen los boletos y mas.

M72 World Tour: la gira histórica de Metallica

En abril de 2023 Metallica arrancó el M72 World Tour en Ámsterdam y, desde entonces, cerca de tres millones de fans han gozado la música en vivo como nunca. Un espectáculo digno de llamar “el mejor de los últimos años”.

Foto: Brett Murray

Empecemos con el mega escenario de vista completa 360º —para verlos bien desde cualquier lugar—. Luego, el concepto de No Repeat Weekend: ¡si compras el abono de dos días, cada show será diferente! Los más de 40 años de trayectoria de Metallica les permiten cambiar setlist y teloneros cada noche.

¿Qué nos espera para el M72 World Tour 2025?

El itinerario del M72 World Tour 2025 seguirá el concepto de No Repeat Weekend: más de 20 shows en Norteamérica durante abril, mayo y junio de 2025. ¡Así, Metallica cumplirá tres años de gira por todo el mundo!

Foto: Metallica.com

¿Y por qué será tan especial? El M72 World Tour 2025 traerá a Metallica de regreso a Tampa, ¡por primera vez después de 15 largos años! Nashville también verá a esta bandota tras cinco años de ausencia.

El M72 World Tour 2025 de Metallica debutará el 12 de abril en el Festival Grounds de Las Vegas. Luego, a principios de mayo, se sumará otro festival a la gira: Sonic Temple en Ohio. ¡OJO! Que van de teloneros.

Foto: Brett Murray

Además, el M72 World Tour 2025 tendrá conciertos individuales, pero con toda la producción como los No Repeat Weekend. ¿Y los invitadazos de lujo? Nada más y nada menos que Pantera, Limp Bizkit, Suicidal Tendencies y Ice Nine Kills. ¡Im-per-di-ble!

¿Cuándo y dónde comprar boletos?

La preventa para el suertudísimo club de fans de Metallica empieza el próximo lunes 23 de septiembre a las 10:00 de la mañana, hora local. En este enlace encontrarás más detalles.

Los mortales tendrán acceso a la venta general el próximo viernes 27 de septiembre a la misma hora. ¡Checa este link y compra tu entrada para el M72 World Tour 2025!

Foto: Brett Murray

Lo más cool es que, un porcentaje de la venta de boletos, se destinará a organizaciones benéficas locales a través de la fundación All Within My Hands de Metallica. Así, James Hetfield y compañía “regresan” el apoyo incondicional a los fans. ¡Nos vemos en el show!

