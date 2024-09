¡Llegó octubre! El 2024 está en sus últimos meses y vamos cerrando el año con conciertos en Los Ángeles de alto nivel; desde las estrellas más grandes del momento hasta shows históricos de nuestras bandas de confianza. ¿A cuál te vas a lanzar?

Sum 41

Esta banda de nuestros años dorados regresó en 2024 con nuevo álbum: Heaven :x: Hell, ¡claro que merecen un concierto en Los Ángeles para celebrar! El ‘Tour of the Setting Sum’ incluye las actuaciones de The Interrupters y Many Eyes.

Foto: Instagram @sum41

Fecha: 3 de octubre | Hora: 7:00pm | Lugar: YouTube Theater | Más información.

Omar Apollo

Uno de los exponentes del pop más top del momento es Omar Apollo, músico mexicoamericano. En junio estrenó el álbum God Said No, inspirado en grandes estrellas como Beyoncé y Lana del Rey; ¡y está listo para retumbar las bocinas con un concierto en Los Ángeles!

Fecha: 5 de octubre | Hora: 7:00pm | Lugar: Hollywood Bowl | Más información.

Santigold

¡Seguimos con los conciertos en Los Ángeles! Nuestra “Rendezvous Girl” favorita celebró recientemente su cumpleaños número 48 y sigue gozando las mieles del álbum Spirituals que lanzó en 2022. Este 2024 nos sorprendió con una colaboración junto a Master Peace. ¿Qué otras sorpresas nos tendrá?

Foto: Instagram @santigold

Fecha: 5 de octubre | Hora: 8:00pm | Lugar: The Novo by Microsoft | Más información.



Erika de Casier

Si quieres disfrutar del buen R&B/Soul Erika es una opción fresca con rolas que no dejarás de cantar. Desde que nos enamoró con “Polite” hasta “Ex-Girlfriend”, de la reciente producción discográfica que lanzó este año, ¡nos urge verla en un concierto en Los Ángeles!

Fecha: 5 de octubre | Hora: 9:00pm | Lugar: The Fonda Theatre | Más información.

Dashboard Confessional

Hace más de 20 años coreábamos rolas como “The Best Deceptions” o “Screaming Infidelities” con todo el sentimiento que un adolescente puede desbordar. Este 2024 tendremos concierto en Los Ángeles donde, además, escucharemos el nuevo single “Watch The Fire” junto a Boys Like Girls. ¡También abrirán el show!

Foto: Instagram @dashboardconfessional

Fecha: 6 de octubre | Hora: 5:30pm | Lugar: Hollywood Palladium | Más información.

The National and The War On Drugs

¡Llegó la hora! Este es uno de los conciertos en Los Ángeles más esperados; dos bandotas en el mismo escenario. ¿Esperaremos nuevas rolas? ¡Seguramente! The National ya soltó los primeros singles del próximo álbum y The War On Drugs lanzó un álbum en vivo. ¡Corre por tus boletos!

Fecha: 7 de octubre | Hora: 6:30pm | Lugar: Hollywood Bowl | Más información.

The Warning

Otras que estrenaron álbum este año son las hermanas Villarreal; Keep Me Fed se coronó como su mejor producción hasta el momento, consolidando el sonido del que ya son dueñas. ¿Listo para escuchar “Hell You Call A Dream” en el concierto en Los Ángeles? ¡No podemos esperar!

Foto: Especial

Fecha: 9 de octubre | Hora: 8:00pm | Lugar: The Bellwether | Más información.

The Linda Lindas

¡El poder femenino seguirá presente con The Linda Lindas! Este cuarteto de jóvenes amantes del post-punk, garage rock, new wake y rock en español estrenará el álbum No Obligation el mismísimo día del concierto en Los Ángeles. ¿Te lo vas a perder?

Fecha: 11 de octubre | Hora: 7:00pm | Lugar: The Masonic Lodge at Hollywood Forever| Más información.

Weezer

¡Voyage To The Blue Planet Tour 2024 ya está aquí! Weezer está celebrando los 30 años de su álbum debut, ¡y todo fan querrá estar ahí! El concierto en Los Ángeles será, nada más y nada menos, que en el nuevo venue; Intuit Dome, así que seguramente será toda una experiencia de alto nivel.

Foto: Brendan Walter

Fecha: 11 de octubre | Hora: 7:00pm | Lugar: Intuit Dome | Más información.

Cigarettes After Sex

El rock indie sonará fuerte con esta bandota de Texas, que celebrará los tres meses del álbum X’s. ¿Ya tienes una rola favorita? ¡Recemos para que la toquen en sus conciertos en Los Ángeles!

Fecha: 11 y 12 de octubre | Hora: 8:00pm | Lugar: Kia Forum | Más información.

American Football festejará el 25 aniversario de su icónico álbum debut con un par de conciertos en Los Ángeles. Tras más de dos décadas actualmente ya son toda una banda de culto, a tal nivel que varios artistas ya preparan un álbum de covers para hacerles honor. ¡OJO! Saldrá el próximo 4 de octubre.

Foto: Instagram @americfootball

Fecha: 12 y 13 de octubre | Hora: 8:00pm | Lugar: El Rey Theatre | Más información.

Charli XCX & Troye Sivan

¡Bienvenido el “brat fall”! Charli XCX es dueña del mejor álbum del año y, junto a Troye Sivan, traerán el Sweat Tour hasta Los Ángeles. Prepara el mejor outfit porque nadie va sin hacerle honor a tremendo discazo. ¡Nos vemos en el show!

Fecha: 15 y 16 de octubre | Hora: 7:30pm | Lugar: Kia Forum | Más información.

Imagine Dragons

Dan Reynolds y compañía darán cuatro conciertos en Los Ángeles como parte del LOOM WORLD TOUR, tras el éxito que fue su sexto álbum de estudio. ¿Ya lo escuchaste? Rolotas como Wake Up, Nice to Meet You y Eyes Closed demuestran que la banda maduró musicalmente y de la mejor forma.

Foto: Imagine Dragons

Fecha: 22, 23, 26 y 27 de octubre | Hora: 7:00pm | Lugar: Hollywood Bowl | Más información.

Julien Baker

El descanso de boygenius le dio chance a Julien Baker de organizar varios conciertos en Los Ángeles como solista. Con la gran voz que se carga y sus habilidades para tocar la guitarra, seguramente nos dará shows que pasarán a la historia.

Fecha: 25, 26, 27 y 28 de octubre | Hora: 8:00pm | Lugar: The Bellwether | Más información.

LCD Soundsystem

¿Halloween con LCD Soundsystem? ¡Nos apuntamos! La residencia de conciertos en Los Ángeles promete ser una fiestota de aquellas y ya no podemos contener la emoción. ¿Qué nos espera? ¡Aquí te contamos!

James Murphy/Foto: Getty Images

Fecha: 31 de octubre | Hora: 8:00pm | Lugar: Shrine Expo Hall | Más información.

