¡La reina del hyperpop sigue sumando talentos! Además de regalarle al mundo uno de los mejores álbumes del 2024, Charli XCX y Billie Eilish lanzaron el mayor hit del verano. ¿Ya lo escuchaste?

Tras la bomba musical de ayer las sorpresas no se quedaron ahí. Charli XCX y Billie Eilish usaron su influencia y poder para ayudar a las mujeres que más lo necesitan. ¡Sigue leyendo!

El sororo gesto detrás de “Guess”

Charli XCX se adueñó del 2024 con el lanzamiento de brat, el álbum que se escucha por cada rincón del planeta. Como si fuera poco, esta artistota británica también lanzó la versión extendida, donde incluye la rola Guess.

Esta sexy canción es perfecta para bailar en los clubes —tal como Charli XCX la soñó—. ¿Podía ser aún mejor? ¡Sí y no lo sabíamos! Billie Eilish se sumó al remix con todo y video oficial, que ya tiene más de tres millones de visitas en sólo 24 horas.

En el videoclip podemos ver ropa interior volando por los aires al ritmo de los beats. Incluso, es tanta que se forma una montaña de prendas por la que Charli XCX y Billie Eilish ruedan cuesta abajo. Sí, un tono un tanto gracioso pero que terminó con una buena intención detrás.

I Support the Girls le entró al “verano brat”

Charli XCX y Billie Eilish hicieron su obra de caridad al donar 10 mil pares de ropa interior sin usar —que aparecen en el video musical de Guess— a una organización benéfica que vela por las mujeres víctimas de violencia doméstica: I Support the Girls.

En los créditos del video Charli XCX y Billie Eilish mencionan a esta fundación que se dedica a recolectar y distribuir ropa interior y productos de gestión menstrual para personas sin hogar o mujeres en pobreza en Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, Pakistán y Filipinas. ¿El objetivo? Que vivan con dignidad.

“La menstruación no se detiene por las personas sin hogar… ni por la violencia doméstica, ni por las catástrofes naturales, la pobreza o las pandemias… Y con tu ayuda, nosotros tampoco”. – I Support the Girls

La asociación, activa desde el 2015, no dejó pasar la oportunidad para armar su propio “remix” del exitazo de Charli XCX y Billie Eilish. En un divertido video adaptaron la letra de Guess a su propio proceso de trabajo:

¡Aplausos para Charli XCX y Billie Eilish!

No sólo nosotros aplaudimos de pie a Charli XCX y Billie Eilish por tremendo acto de sororidad, miles de mujeres alrededor del mundo seguramente también lo hace. ¿Quieres unirte a la donación? ¡Encuentra más información AQUÍ!

Foto: Instagram @isupportthegirls

Aunque Charli XCX declaró que el “summer brat” había terminado, seguimos gozando los frutos de este gran álbum que no nada más se quedaron en los charts. Pero si de eso hay que hablar, debemos mencionar el éxito que hoy rodea a la británica, al aliarse también con Lorde para The girl, so confusing version. ¡Que vivan las mujeres en la música!

