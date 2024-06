Lo que necesitas saber: Omar Apollo ha sido aclamado por la crítica especializada; NPR, Rolling Stone, The FADER y más. Así, el God Said No World Tour es uno de los más esperados.

Omar Apollo probó las mieles del éxito cuando lanzó el álbum debut, IVORY, en 2022. Esa capacidad de saltarse las reglas de género y, hasta las barreras lingüísticas, fue celebrada con una nominación a los Premios Grammy a Mejor Nuevo Artista en 2023.

Ahora, Omar Apollo se prepara para un tour por Norteamérica con todo y álbum nuevo. ¡Prepárate para comprar entradas!

God Said No: el nuevo álbum de Omar Apollo

Omar Apollo se aventuró en una nueva dirección musical, derivada de explorar la vida nocturna en Londres cuando grabó el God Said No en 2023. “Lo que será, será”, dice el artista mexicoamericano para referirse al título del álbum.

Foto: Aitor Laspiur

Son 14 las rolas que nacieron de una ruptura trágica: “Le di todo y dios dijo ‘no'” —God Said No—, mencionó Omar Apollo. El refugio en poemas de Mary Oliver, Victoria Chang y Ocean Vuong lo inspiró, así como la música de Beyoncé y Lana del Rey.

De God Said No se desprenden tres sencillos; Dispose of Me y Spite en lo más profundo de la tranquilidad. Para luego llegar con el recién salidito del horno, Less Of You e inyectarnos de energía para querer salir corriendo a un club.

¡Ya queremos escuchar todo el God Said No! Y estamos de suerte porque Omar Apollo lo lanzará el próximo 28 de junio. ¡Anótalo en el calendario!

¿Cuándo empieza la venta de boletos para la gira de Omar Apollo?

La gira por Norteamérica tendrá 29 fechas que pasarán por Nueva York, Boston, Houston, Los Ángeles, Toronto y muchas ciudades más. Será en su estado natal, Indiana, donde arranque el God Said No World Tour el 20 de agosto.

Foto: Especial

¿Quieres estar ahí? ¡OJO! Habrá una preventa para tarjetahabientes Citi y Amex el próximo martes 11 de junio a las 10:00am y hasta el jueves 13 a las 10:00pm. La venta al público en general iniciará el viernes 14 de junio a las 10:00am en este enlace. ¡Ahí nos vemos con Omar Apollo!

Recomendamos: Conciertos en Los Ángeles: ¡Llegó la agenda RECARGADA de junio!

Relacionado