El legendario "Blue Album" cumple tres décadas y la banda californiana celebrará con una gira por Norteamérica, además de un show especial en Los Ángeles.

En mayo de 1994 Weezer lanzó un álbum debut homónimo que se convirtió en referente del rock noventero. El sonido único y fácilmente reconocible en rolas como “Buddy Holly” y “Say It Ain’t So” ganó millones de reproducciones, además de apariciones en películas y programas de televisión.

Al famosísimo “Blue Album” se le reza, pues ha sido el primer acercamiento que muchos millennials tuvieron con el género, en una época donde todavía no existía TikTok para viralizar joyitas musicales. ¿Qué prepara Weezer para celebrar el 30º aniversario? Te contamos.

Voyage to the Blue Planet Tour: el “Blue Album” al derecho y al revés

Weezer nos dio la noticia de una extensa gira por Norteamérica con más de 20 fechas. El Voyage to the Blue Planet Tour será una fiestota para todos esos fans que aman el Blue Album, porque lo tocarán de principio a fin. ¡Así como lo lees! Además, sonarán b-sides y otros éxitos de su impecable trayectoria.

La sorpresa incluye a The Flaming Lips y Dinosaur Jr. como teloneros de la fiestota, porque no todos los días se cumplen 30 años, ¿apoco no? El Voyage to the Blue Planet Tour arrancará en St. Paul, Minnesota y terminará con un épico show en el Intuit Dome de Los Ángeles.

¡Weezer armará el kick off en Los Ángeles!

Antes de pasar gran parte de septiembre y en octubre en recintos icónicos —como el Madison Square Garden y el Toyota Center—, Weezer nos dará una probadita de los tremendos espectáculos que se vienen.

El kick off del Voyage to the Blue Planet Tour será en el Lodge Room de Los Ángeles, un show inicial que nos hará viajar en el tiempo. En marzo de 1992 Weezer dio un show en Raji’s, donde acabaron como teloneros de Dogstar —otra bandota californiana de la década—.

Cuenta la leyenda que, en este mítico encuentro, hubo una plática con el organizador del evento y de ahí salió el nombre que daría identidad a la banda: Weezer. El próximo viernes 15 de marzo el concierto especial tendrá a Dogstar como teloneros. :’)

¡Compra tus entradas!

Los boletos para el show/kick off en Los Ángeles ya están sold-out, obviamente. ¡Pero aún hay esperanza! Las entradas para el Voyage to the Blue Planet Tour apenas saldrán a la venta.

Si eres fan consagrado puedes suscribirte al newsletter de Weezer para acceder a la preventa del miércoles 13 de marzo; empezará a las 12:00PM hora local. Pero, si eres fan consagrado y tienes tarjeta Citi, ¡ya rifaste! La preventa es el mismo día a las 9:00AM y terminará el jueves 14 de marzo a las 10:00PM.

La venta general comenzará el viernes 15 de marzo a las 10:00AM, hora local. Todas las entradas pueden adquirirse en el sitio web de Weezer AQUÍ. ¿A qué fecha te vas a lanzar?

