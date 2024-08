Lo que necesitas saber: Imagine Dragons hará historia en la trayectoria del Hollywood Bowl. ¿Qué récord romperán?

¡La primera noche del LOOM World Tour de Imagine Dragons arrancó ayer en el Freedom Mortgage Pavilion de Camden, Nueva Jersey! Más de treinta fechas conforman esta gira, que será la más grande que han planeado por Norteamérica hasta la fecha.

La banda de Las Vegas recorrerá escenarios emblemáticos por todo Estados Unidos y Canadá. ¿Estás listo? ¡Te contamos todo lo que necesitas saber!

LOOM World Tour: la nueva aventura de Imagine Dragons

Hace poco más de un mes Imagine Dragons lanzó LOOM, un sexto álbum de estudio esperadísimo por todos sus fans. Este material llegó a la cumbre de la creatividad de la banda, especialmente con rolas como Wake Up, Nice to Meet You y Eyes Closed. ¿Ya las escuchaste?

Claro que Imagine Dragons no podía quedarse sin celebrar tremendo hitazo, ¡por eso incluyeron cuatro noches en el icónico Hollywood Bowl de Los Ángeles, California! El cierre perfecto para el LOOM World Tour.

Esta bandota ganadora de los Grammy se convertirá en la tercera en toda la historia del venue que tocará cuatro noches en el famoso recinto de Los Ángeles. ¡Aplausos para Imagine Dragons!

Foto: Instagram @imaginedragons

¡Compra tus entradas!

¡Los boletos para el LOOM World Tour de Imagine Dragons ya están a la venta! Entra en este enlace y compra las tuyas YA porque están volando como pan caliente.

¡Acompaña a Dan Reynolds y sus mejores compas a hacer historia en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, California! Te dejamos unas fotos de cómo luce el increíble escenario en acción:

