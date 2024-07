Lo que necesitas saber: El nuevo estadio en Los Ángeles promete ser el más novedoso y emblemático de la ciudad con capacidad para 18 mil personas.

¡Falta muy poco para que el Intuit Dome abra sus puertas! Este nuevo recinto en Inglewood, California será la nueva casa de los LA Clippers a partir de la temporada 2024-25. Pero, antes de que inicie oficialmente en octubre, ¡se estrenará como venue para conciertos!

Este nuevo estadio y centro de entretenimiento promete tener la tecnología más avanzada para ofrecer una experiencia única que redefinirá la idea del “mejor estadio del mundo”. ¡Conoce más sobre el Intuit Dome!

¿Por qué el Intuit Dome se convertirá en uno de los venues de conciertos en Los Ángeles?

Disfrutar de conciertos en Los Ángeles no es cosa difícil con semejantes venues que garantizan shows inolvidables: desde el SoFi Stadium, pasando por la Crypto.com Arena y el Kia Forum, hasta el Youtube Theater, The Wiltern, The Belasco…, ¡y la lista sigue!

Foto: Facebook Intuit Dome

Eso sí, el Intuit Dome llegará a Los Ángeles para hacer las cosas diferente con innovación tecnológica que le pisa los talones a la magna The Sphere en Las Vegas. ¿El secreto? El Halo 360; una pantalla de doble cara “más grande jamás vista en un estadio”, dicen los dueños.

El Halo del Intuit Home en Los Ángeles tiene 38 mil 375 pies cuadrados; 3 mil 592 televisores de 60 pulgadas casa uno y 233 millones de luces LED. Y, aunque en los juegos de los LA Clippers servirá como tablero, a los conciertos les dará un toque especial.

¿Qué más hace al Intuit Dome tan especial? ¡Ningún asiento es malo! Prometen que no importa dónde te sientes, la vista será excelente: “te sentirás como si estuvieras flotando sobre el escenario”. ¿Será?

Los puntos extra que harán del Intuit Dome nuestro venue favorito se los llevan los asientos acolchados, más espacio para estirar las piernas a medio show y, ¡el doble de baños! Así es, nada de perderte tu rola favorita por hacer fila.

Fotos: Facebook Intuit Dome

¿A quiénes veremos en el Intuit Dome?

El Inuit Dome presume de una acústica única que garantiza la mejor calidad de sonido posible. ¡Corre a comprobarlo! La inauguración del Intuit Dome estará a cargo de Bruno Mars el próximo 15 y 16 de agosto. Olivia Rodrigo el 20 y 21 del mismo mes, Peso Pluma el 24, Twenty One Pilots el 27 y 28 de agosto.

Foto: Facebook Intuit Dome

En septiembre veremos a Slipknot y Usher. En octubre Weezer, Billy Joel y muchos más. ¿Te quieres lanzar a alguno de los primeros conciertos en el Intuit Dome? ¡Checa AQUÍ la cartelera y compra tus boletos!

El Intuit Dome en Los Ángeles, California estará ubicado en 3930 W Century Blvd. Inglewood, CA 90303. ¡Ahí nos vemos!

Foto: intuitdome.com

