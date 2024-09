Trick or treat? ¡Octubre 2024 lo dará todo con los conciertos en Houston! Una agenda con géneros variaditos para que nadie se quede fuera y disfrute los últimos meses del año. ¿En cuál te vamos a ver?

Jungle

¡The VOLCANO World Tour está aquí! Tras el exitazo que fue la rola Back on 74, del álbum Volcano, abriremos el mes de conciertos en Houston con Jungle. ¿Ya escuchaste su nueva rola? ¡Seguramente Let’s Go Back sonará increíble en vivo! ¿Lo más cool? ¡Los boletos están en $50 dólares!

Foto: Instagram @jungle4eva

Fecha: 7 de octubre | Hora: 6:00pm | Lugar: White Oak Music Hall Lawn | Más información.



Santigold

A la agenda de conciertos en Houston no podía faltarle una veterana de la música alternativa: ¡Santigold! Hace dos años lanzó Spirituals, un álbum que le sirve para dar tremendos shows en vivo, aseguran los conocedores que ya la vieron tourear este año. ¿Te lo vas a perder?

Fecha: 10 de octubre | Hora: 7:00pm | Lugar: House of Blues | Más información.

Remi Wolf

Una de las jóvenes promesas del pop estrenó el álbum Big Ideas este año, ¡y vaya que fue una gran idea! El concierto en Houston de Remi Wolf cayó como anillo al dedo para cantar a todo pulmón las rolitas nuevas. Sin embargo, este showzaso ya está agotado. ¡Esperemos que liberen entradas antes del concierto!

Foto: instagram @remiwolf

Fecha: 10 de octubre | Hora: 6:00pm | Lugar: White Oak Music Hall Lawn | Más información.

Norah Jones

¿Qué tal un poquito de jazz? Esta artistota multipremiada nos sorprendió con el lanzamiento del álbum Visions, el noveno en toda su carrera. Además, participó en el disco tributo a Talking Heads junto a BADBADNOTGOOD. ¡Joya total! Definitivamente, uno de los conciertos en Houston que más esperamos.

Fecha: 15 de octubre | Hora: 7:30pm | Lugar: 713 Music Hall | Más información.

Judas Priest

Cambiemos radicalmente el género: ¡heavy metal para agitar la melena! Durante más de cinco décadas y 19 álbumes, Judast Priest ha demostrado el nivel que se necesita para dejar huella en el género. Este 2024 presentaron Invincible Shield, un álbum con rolotas sobre la ira que abunda en internet y hasta los rituales de brujería en Salem. ¡Ya queremos escucharla en el concierto en Houston!

Foto: instagram @judaspriest

Fecha: 22 de octubre | Hora: 7:30pm | Lugar: Smart Financial Centre at Sugar Land | Más información.



Thee Sacred Souls

Esta relativamente “nueva” joya musical de San Diego sigue dándole al clavo con éxito tras éxito. Hace un par de semanas lanzaron Waiting on the Right Time, y llegó justo a tiempo para disfrutarla en el concierto en Houston! Vibras relax y tranquilitas para bailar cachete a chachete con tu persona favorita. ¡Todo por $34 dolaritos!

Fecha: 23 de octubre | Hora: 6:00pm | Lugar: White Oak Music Hall Lawn | Más información.



Dashboard Confessional

¡De vuelta a la adolescencia! Las letras y melodías sad que tanto coreábamos en esos años dorados volverán para un concierto en Houston. ¿Quién se acuerda de The Best Deceptions o Screaming Infidelities? Súmala al nuevo single, Watch The Fire, y seguramente tendremos un setlist increíble.

Foto: Instagram @dashboardconfessional

Fecha: 25 de octubre | Hora: 6:30pm | Lugar: Bayou Music Center | Más información.



The Lemon Twigs

¡Los hermanos D’Addario están de regreso! A principios de año estrenaron el álbum A Dream Is All We Know con rolas como My Golden Year y They Don’t Know How To Fall In Place. ¿Tienes una favorita? ¡Prepárate para verlos en su concierto en Houston!

Fecha: 25 de octubre | Hora: 8:00pm | Lugar: White Oak Music Hall | Más información.



Sabrina Carpenter

La dueña de canciones virales como Espresso y Please Please Please es todo lo que pensamos en la noche, ¡y está lista para enloquecer a todos sus fans con el concierto en Houston! Sabrina se luce con una producción del más alto nivel, así que esperamos que liberen tickets antes del show.

Foto: instagram @sabrinacarpenter

Fecha: 27 de octubre | Hora: 7:00pm | Lugar: Toyota Center | Más información.



Morrissey

¿Halloween con Morrissey? ¡Nos apuntamos! Luego de que nos rompiera el corazón al contarnos sobre la fallida reunión de The Smiths, nos consolará con un concierto en Houston sólo para nosotros. ¡No te lo pierdas, que todavía quedan boletos!

Fecha: 31 de octubre | Hora: 8:30pm | Lugar: 713 Music Hall | Más información.

