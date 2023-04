Una edición más de Coachella: probablemente el festival que genera más revuelo cada año en Estados Unidos. No lo decimos sólo por su excelente locación y su gran lineup, sino porque es el evento que inaugura la temporada festivalera en Estados Unidos y las expectativas son altísimas.

Este año los artistas no defraudaron. Tuvimos la oportunidad de ver uno de los regresos más importantes de los últimos años (Blink 182, ¡vaya sorpresa!), al primer headliner latino en la historia del festival (Bad Bunny) y el caótico regreso del cantante que redefinió la música hip hop y R&B en la década pasada (Frank Ocean).

Todavía falta la Weekend 2, pero bien vale la pena hablar de lo más destacado que vimos en el primer fin de semana. Sabemos que muchos se lanzarán el segundo finde y que también varios verán el livestream, así que por acá les dejamos los actos que definitivamente no deben perderse:

Gorillaz

Aceptémoslo: muchos de los asistentes que vieron a Gorillaz se encontraban esperando a Bad Bunny. Sin embargo, Damon Albarn e invitados realizaron un enorme show que aún no podemos olvidar.

Se trató de la primera presentación en grande de Cracker Island, el nuevo álbum de la banda, el cual contiene posiblemente las mejores canciones de la banda desde Plastic Beach (acá nuestra reseña).

Thundercat y De La Soul acompañaron a Gorillaz en el escenario, quienes ejecutaron a la perfección temas como la canción que da nombre al álbum, Clint Eastwood y Feel Good Inc.

No faltaron los deep cuts Dirty Harry y Kids With Guns, ni tampoco los clásicos Rock the House, On Melancholy Hill y 19-2000. En general, fue una presentación bastante redonda que no dejó fuera ni a los fans más acérrimos ni tampoco a los seguidores ocasionales.

Foto: Coachella

Bad Bunny

El primer headliner hispano en la historia de Coachella, ¿apoco no es algo para celebrarse?

Al iniciar su presentación, el cantante mostró en las pantallas los carteles de ediciones anteriores del festival para hacer hincapié en que “ningún Benito se había presentado anteriormente”. El espectacular intro dejó en claro que se trataba de una noche sumamente importante, no sólo para el cantante, sino para la comunidad latinoamericana.

El diseño del escenario nos causó mucha impresión porque intentó representar la icónica gasolinera donde realizó un concierto inesperado en Puerto Rico (su tierra natal, la cual le provoca un orgullo total).

El concierto se fue rápido con hitazos de la talla de Vete, Tití Me Preguntó, La Santa y No Me Conoce. La extrema popularidad del cantante se notó en cada minuto y sus alcances internacionales se hicieron notar con la participación de Post Malone como invitado especial, quien desafortunadamente experimentó problemas técnicos con su guitarra durante el concierto.

El cantante aprovechó para dar clases de cultura latina por medio de breves intermedios y también para exponer el idioma español con orgullo en un festival que poco a poco ha dado pasos en el camino de la inclusión y la representatividad. En fin, nos parece que Bad Bunny cumplió con sus fans y también con lo que se espera de un headliner.

Foto: Coachella

Blink 182

El Coachella nos hizo tremendo regalo al ofrecernos el regreso de Blink 182 como una de las bandas sorpresa del festival.

¡Benditos sean, organizadores!

La banda atascó una de las carpas y sonaron mejor que nunca. ¡De verdad! Por primera vez en muchos años la voz de Tom DeLonge sonó limpia, Travis Barker estuvo brutal a pesar de su reciente operación y Mark Hoppus mantuvo un ritmo casi perfecto en el bajo.

Las bromas elevadas de tono regresaron al escenario y por la increíble dinámica casi casi podríamos afirmar que estábamos frente a uno de los icónicos y nostálgicos Mark, Tom and Travis shows de los años 2000.

El intro con Family Reunion, la interpretación de Man Overboard y la nostalgia con Dysentery Gary nos sorprendieron y nos hicieron pensar en que la banda tuvo en mente a sus fans más clavados cuando elaboraron su setlist. Claro que ahí estuvieron I Miss You y All The Small Things, pero también tuvieron muchos momentos dedicados a sus fans de antaño (por acá estamos sumamente agradecidos por Don’t Leave Me con todo y su gran solo de bajo).

¿La sorpresa más grande de todo el festival? Probablemente, y eso que The Weeknd, Tyler The Creator y más también aparecieron de forma inesperada en este Coachella.

Foto: Especial

Frank Ocean

“Me gustaría hablarles sobre la razón de porqué estoy aquí. No es por un nuevo álbum (…) Mi hermano y yo veníamos mucho a este festival; sé que hubiera estado muy feliz de estar aquí con nosotros”.



De esta forma fue como Frank Ocean dedicó su presentación en Coachella a Ryan Breaux, su hermano fallecido en 2020 durante un accidente de tránsito.



La presentación ha sido objeto de múltiples críticas, principalmente por su corta duración y por la aparente falta de planeación. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, se pierde de vista lo que esta presentación buscaba representar: el duelo de perder a un ser querido.



El cantante interpretó gran parte de sus temas más sad: White Ferrari, Solo, Godspeed y Self Control; estrenó nuevas versiones de canciones populares y se despidió abruptamente luego de 90 minutos de show.



¿Será que lo veamos el próximo domingo en el segundo fin del festival? Aún es un misterio… A pesar de todo, el cantante dio mucho de qué hablar en los últimos días; probablemente más que los otros headliners: Bad Bunny y Blackpink.

Charli XCX

La cantante realizó un gesto simbólico para despedirse del Crash Tour: pintorrajeó su escenario blanco con spray de graffiti en color negro, tal como se realiza cotidianamente en edificios o monumentos abandonados.

Luego de recorrer la mayor parte del mundo durante 2022, la gira parecía ya cosa del pasado (recordemos que la misma cantante se había despedido de él en el Festival Corona Capital). Muchos pensamos que la presentación en Coachella sería aprovechada para presentar nueva música, sin embargo, el espectáculo de Crash revivió por última vez y, a nuestro gusto, podemos afirmar que se trató de una de las mejores presentaciones de toda la gira.

Con más bailarines, remixes inesperados y energías renovadas, la cantante interpretó Good Ones, Beg For You y Lightning de su nuevo álbum, el cual ya podemos considerar como un clásico contemporáneo a tan sólo un año de su lanzamiento. La recepción de los fans que se encontraban esperando a Blackpink fue increíble y tuvimos un deja vu de aquella vez que la vimos justo antes de J-Hope en Lollapalooza.

Foto: Coachella

¿Alguien de por acá se lanzará el segundo fin de semana? ¿Se quedarán en casa a verlo en streaming? Por acá leemos sus opiniones y sus artistas favoritos.

