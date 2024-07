Lo que necesitas saber: Los deportistas que son refugiados no pueden participar en los Juegos Olímpicos representando al país que los acogió.

La vida de Cindy Ngamba ha sido una auténtica montaña rusa de emociones. Sufrió bullying por su apariencia, tenía sobrepeso, fue arrestada, tuvo que dejar su país de origen y después de todo eso, tendrá la oportunidad de ser abanderada del Equipo Olímpico de Atletas Refugiados.

Ngamba nació en Camerún el 7 de septiembre de 1998. País que en la actualidad sigue persiguiendo la homosexualidad como un delito, algunas penas pueden ir de seis a cinco años. Otro aspecto del que Cindy pudo librarse al llegar a Inglaterra, donde cayó rendida ante el boxeo y obtuvo el estatus de refugiada. Ese mismo que le impide representar a un país que le ha dado todas las oportunidades.

Cindy Ngamba, abanderada de la Delegación de Refugiados / Fotografía cindyngamba IG

La homosexualidad hizo a Cindy Ngamba refugiada

Cuando Cindy y su hermano llegaron a Inglaterra, tenían que ir cada semana a la oficina de migración en Manchester para firmar y así mantener un control de ellos, aunque no sean ciudadanos. En una de esas visitas, Cindy fue arrestada, estuvo muy cerca de ser deportada a Camerún.

La llevaron a un centro de detención fuera de Londres, durante el tiempo que permaneció ahí se dio cuenta ni siquiera recordaba como era su vida ahí.

Lo peor de todo no era que tenía que empezar de cero, era que en su país ser homosexual es considerado un delito. Era muy probable que al llegar fuera declarada culpable por ser lesbiana y encarcelada.

Fue entonces que en el 2019, se le otorgo la calidad de refugiada en Inglaterra, lo que le dio la oportunidad de quedarse a vivir ahí, sin el miedo a ser deportada. Sin embargo, al no ser ciudadana inglesa no puede representar a dicho país en Juegos Olímpicos, un sueño que no podrá cumplir.

Aunque sí tendrá un papel muy importante al ser abanderada del Equipo Olímpico de Atletas Refugiados. “Siempre dije que sería un honor para mí representar al equipo de Gran Bretaña, ya sabes, siempre lo quise, ha sido mi sueño desde que empecé”

Cindy Ngamba el cambio de Camerún a Gran Bretaña

Cuando Cindy Ngamba tenía 11 años dejó a su madre y se mudó de Camerún a Gran Bretaña junto a hermano, para vivir con su padre. Llegó a un país completamente distinto al suyo y el período de adaptación no fue nada fácil. Su inglés era malo, tenía sobrepeso, motivo por el que los niños de su clase comenzaron a molestara.

Cindy contó que en ese tiempo no conocía cosas como el desodorante. Fueron un par de maestras de educación física, quienes la ayudaron y le compraban el desodorante. Ellas representaron, de cierta manera, la figura materna que no tenía en Europa.

Cindy Ngamba vía IG

Más allá de ese apoyo, Ngamba encontró un refugio en el deporte, practicó todos las disciplinas que pudo, entre ellas el futbol. Hasta lo 15 años su mayor deseo era convertirse en futbolista profesional, pero el boxeo apareció de la nada y quedó completamente enamorada del ring, de los guantes, del olor a gimnasio. Tanto así que cuando recibió su primer golpe, se dió cuenta que eso quería hacer el resto de su vida.

“Algunas personas, la primera vez que reciben un golpe, se asustan. Pero lo que hizo ese chico me hizo sentirme así. Porque pensé: ‘Oh, así que eso es todo, así es como se siente recibir un puñetazo, eso es todo’. Entonces, cuando ese chico me golpeó, me hizo enamorarme del boxeo“.

Dave Langhorn fue su entrenador. En un principio la puso a prueba, durante meses la ponía solo a hacer sentadillas, pero ella quería más. Todos los días salía del gimnasio y seguía ejercitándose. Hasta que un día Dave la descubrió y entonces sí, le ofreció subir al ring por primera vez. Su rival no quiso golpearla, así que ella dio el primer golpe.

¿Qué es el Equipo Olímpico de Refugiados?

El Equipo Olímpico de Atletas Refugiados se trata de un grupo de atletas de distintas nacionalidades que se han visto obligados a dejar sus países de origen, como gran parte de su población, debido a conflictos armados, crisis humanitarias, persecusión y más.

Cindy, todavía no sube al ring y ya hizo historia como la primera boxeadora en calidad de refugiada en calificar a los Juegos Olímpicos.

Juegos Olímpicos 2024

La primera vez que apareció en los Juegos Olímpicos fue en la edición de Río 2016. En aquel entonces estuvo conformada por atletas, durante Tokio 2021 fue conformado por 29. La actualidad del mundo hizo que esa cifra fuera mayor en París 2024, en la que habrá un total de 36 atletas refugiados procedentes de 11 países diferentes.

Publicado en Sopitas.com.

Relacionado