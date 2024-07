Lo que necesitas saber: Los Mercury Prize regresan en 2024 con grandes candidatos para llevarse el premio. Acá les contamos de las bandas/artistas nominados.

Poco a poco, las ceremonias de premiación van dando señales de vida y anunciando su regreso. Prueba de ello son los Mercury Prize, que este año volverá con todo, pues ya anunciaron la lista completa de nominados que buscarán llevarse uno de los galardones más prestigiosos de la industria musical.

Si ustedes no lo conocen o de plano no tienen idea de qué es esto, el Mercury Prize es uno de los premios más importantes dentro de la música, pues cada año, la Industria Fonográfica Británica se lo da al disco más destacado creado por bandas y artistas en el Reino Unido e Irlanda.

PJ Harvey es una de las artistas que ha ganado el Mercury Prize/Foto: Getty Images

Para que se den una idea de lo grande que es este premio, se lo han llevado nombres chonchos, del tamaño de Primal Scream, Suede, Pulp, Portishead, PJ Harvey, Franz Ferdinand, Arctic Monkeys, The xx, Alt-J, Elbow, James Blake y muchos más, la lista sigue. Así que no estamos hablando de un reconocimiento cualquiera.

Los Mercury Prize regresan en 2024 para premiar al mejor disco del Reino Unido e Irlanda

Luego de la victoria de Ezra Collective en 2023 con su disco Where I’m Meant to Be, tuvimos que esperar un largo año para que los Mercury Prize volvieran. Sin embargo, en ese periodo aparecieron un montón de álbumes grandiosos que definitivamente se merecen al menos una porra por el trabajo creativo y de producción que hubo detrás de ellos.

Pero después de mucha espera y anticipación, por fin tenemos la lista completa de nominados para este premio y vaya que la competencia está durísima. Para que chequen el dato y se preparen para la ceremonia que se llevará a cabo en septiembre, a continuación les platicaremos de los discos de las bandas y artistas que buscarán quedarse con este reconocimiento en 2024.

Los integrantes de Ezra Collective con el Mercury Prize 2023/Foto: Getty Images

Barry Can’t Swim – ‘When Will We Land?’

Arrancamos la lista de discos nominados a los Mercury Prize 2024 con When Will We Land?, el disco debut de Barry Can’t Swim, uno de los DJ’s y productores más prometedores de Escocia. Y es que no es para menos, si su propuesta musical es muy interesante, pues combina la electrónica y dance con sonidos vibrantes como el jazz.

Con este material discográfico, Joshua Mainnie –como en realidad se llamada este musicazo– llevó su proyecto al siguiente nivel, creando una sinfonía electrónica inmersiva llena de texturas y melodías detalladas que, sin exagerar, son completamente mágicas (de esas que te enchinan la piel). Si quieren escuchar un álbum que “los saque de este planeta”, tienen qué echarle oído a este.

Tres rolas para entrarle a este disco:

“How It Feels”

“Always Get Through To You”

“Sunsleeper”

BERWYN – ‘Who Am I’

Siguiendo con los discos debut que entraron a las nominaciones de los Mercury Prize 2024, tenemos a Who Am I, el primer larga duración de BERWYN, rapero, productor y compositor originario de Trinidad pero radicado en Londres que ya había sido nominado a este premio en 2021. Bajita la mano, este artistazo ha llamado la atención dentro de la escena del hip-hop en el Reino Unido por su peculiar mezcla entre rimas y R&B que es simplemente maravillosa.

En este álbum, Berwyn Du Bois creó una selección relativamente breve de rolas que contienen situaciones autobiográficas, ya que habla de temas de raza, inseguridad y excesos a través de una producción versátil y experimental. A pesar de tocar situaciones densas, la voz folk-R&B del rapero hace que escuchar el disco sea una experiencia amena, sin dejar de lado las cosas que quiere exponer.

Tres rolas para entrarle a este disco:

“Neighbours”

“I Am Black”

“Dear Immigration”

Beth Gibbons – ‘Lives Outgrown’

Uno de los nombres que sin mentirles, nos gustó mucho ver entre los nominados de los Mercury Prize 2024 fue el de Beth Gibbons, la cantante y compositora de Portishead que, después de una década de mucho trabajo y espera, por fin lanzó su espectacular primer disco en solitario, Lives Outgrown (por acá les dejamos nuestra reseña).

A través de este material discográfico, lleno de sonidos que van de lo acústico a lo experimental y nos llevan de la calma al caos en segundos, la artista británica nos habla de temas específicos de su vida cuando se acercaba a los 60 años, como la maternidad, la ansiedad, la menopausia y la mortalidad, llenándonos de cierta desesperanza. De cualquier manera, el álbum es una maravilla por la intimidad, las reflexiones y los rangos de voz de Beth.

Tres rolas para entrarle al disco:

“Floating on a Moment”

“Reaching Out”

“Tell Me Who You Are Today”

Cat Burns – ‘early twenties’

Desde hace algunos años ya les habíamos hablado de Cat Burns, cantautora británico-liberiana que empezó a ganar reconocimiento gracias a su peculiar indie-pop con toques de gospel que inevitablemente llama la atención. Pero luego de lanzar varios EP’s y sencillos, por fin logró una nominación a los Mercury Prize por su disco debut, Early Twenties

A lo largo del álbum, Cat desnuda su alma mientras nos da algunas de los mejores beats pop que hemos escuchado en los últimos años, pues es capaz de hacer que sus momentos más tristes sean bailables. Por instantes, la artista nos lleva por sus pensamientos más oscuros, pero a pesar de evidenciar sus luchas internas, los combina con melodías completamente eufóricas que nos recuerdan que somos más resilientes de lo que creemos.

Tres rolas para entrarle al disco:

“end game”

“happier without you”

“people pleaser”

Charli XCX – ‘BRAT’

Ok, es momento de hablar del que quizá sea el disco del verano del 2024 y probablemente uno de los álbumes del año. Así es, nos referimos a BRAT, el sexto álbum de estudio de la cantante británica Charli XCX que, sin temor a equivocarnos, tiene una de las mejores portadas y campañas publicitarias de todos los tiempos (acá les contamos al respecto). Y al parecer, buscará coronarse por lo alto en los Mercury Prize de este año.

Para este álbum, Charli se inspiró en la escena musical rave inglesa de la década de 2000 en la que creció y se desarrolló. Esto da como resultado un material con un sonido club mucho más agresivo, crudo, áspero y sofisticado que sus trabajos anteriores, pero que no pierde esa esencia divertida y pegajosa del hyperpop. Esto combinado con letras descaradas y vulnerables, da como resultado un disco que se siente como una montaña rusa musical.

Tres rolas para entrarle a este disco:

“360”

“von dutch”

“club classics”

CMAT – ‘Crazymad, for Me’

Continuando con los nombres de los nominados de los Mercury Prize 2024 que todavía no tienen tantos reflectores pero los merecen, debemos hablar de CMAT, cantautora irlandesa de folk, pop y country que se ha caracterizado por una propuesta llena de rolas tristes pero accesibles, emocionalmente cultas y hábilmente elaboradas con un enorme sentido del humor. Y eso lo demostró con su segundo álbum de estudio, Crazymad, for Me.

Ciara Mary-Alice Thompson –el nombre real de esta artista– concibió este disco visualizándose viajando 47 años al pasado para evitar estar en una relación que arruinó su vida, lo cual le permitió crear melodías y paisajes sonoros que llegan por momentos a la psicodelia. Pero más allá de ser un álbum de ruptura increíblemente bien armado, esta obra única nos muestra lo que sucede cuando todavía estás enojado por algo que sucedió tiempo atrás.

Tres rolas para entrarle al disco:

“Have Fun!”

“Where Are Your Kids Tonight?”

“Stay for Something”

Corinne Bailey Rae – ‘Black Rainbows’

Como podrán darse cuenta, en las nominaciones de los Mercury Prize hay proyectos emergentes, pero también artistas y bandas consolidadas. Tal es el caso de Corinne Bailey Rae, quien desde hace muchos años se convirtió en una de las cantautoras de R&B y neo soul más importantes del Reino Unido. Y eso lo dejó claro con su cuarto álbum de estudio, Black Rainbows.

Para este material discográfico, Bailey Rae declaró que se inspiró en una exposición sobre la historia negra del artista Theaster Gates en el Stony Island Arts Bank en Chicago a la que asistió, que evocaba pensamientos sobre la esclavitud, la espiritualidad, la belleza, la supervivencia, la esperanza y la libertad. Todos esos sentimientos los refleja muy bien en estas canciones que van del R&B y el jazz hasta el garage rock, toda una locura.

Tres rolas para entrarle a este disco:

“New York Transit Queen”

“Peach Velvet Sky”

“A Spell, A Prayer”

corto.alto – ‘Bad with Names’

Algo que nos encanta del Mercury Prize y que lo hace equitativo en comparación con otros premios de la industria musical, es que se fijan en artistas y bandas más nuevos. En este 2024 hay varios ejemplos, pero uno que resalta dentro de la lista de nominados es corto.alto, el nombre artístico del multiinstrumentista Liam Shortall que le voló la cabeza a muchos con su disco Bad With Names.

En su primer álbum de larga duración, el músico británico crea una impresionante fusión de post-jazz y rock que se combina con letras que nos hablan de la soledad y alienación que existe en el mundo, lo cual podemos ver a diario en las noticias. Definitivamente, este es un álbum que disfrutarán de principio a fin, apreciando cada uno de los finísimos detalles y sonidos que Shortall agregó a cada una de las rolas.

Tres rolas para entrarle al disco:

“Xoxoxo”

“Latency”

“Slope”

English Teacher – ‘This Could Be Texas’

Históricamente, en el Reino Unido han surgido algunas de las mejores bandas de todos los tiempos. Esto sigue pasando, pues no paran de presentarnos verdaderos grupazos. Y eso lo podemos escuchar con English Teacher, agrupación británica de indie rock que llegó a los Mercury Prize con su álbum debut, llamado This Could Be Texas.

Dentro de este material discográfico, la banda originaria de Leeds nos lleva por un viaje caótico, conmovedor, fascinante y completamente entretenido lleno de grandes himnos rockeros y enormes baladas que nos hablan de la vida cotidiana y las preocupaciones de la juventud británica. Con decirles que muchos los consideran el nuevo grupo más emocionante del país, ahí nomás para que lo chequen.

Tres rolas para entrarle a este disco:

“The World’s Biggest Paving Slab”

“R&B”

“Albatross”

Ghetts – ‘On Purpose, With Purpose’

La variedad musical de los nominados del Mercury Prize es increíble y por supuesto que en 2024 no se iban a quedar atrás. Para muestra está la mención de Ghetts, el MC, rapero, compositor y actor británico que buscará llevarse este premio con su cuarto material discográfico titulado On Purpose, with Purpose.

En este disco, el artista londinense expande la paleta de sonidos de su proyecto, experimentado por primera vez con géneros como el soul, R&B, Afrobeat, amapiano y gospel, y combinándolos con el grime. Esto, combinado con letras reflexivas y apasionadas donde nos narra varias situaciones sociales que se viven en el Reino Unido y un comentario social fuerte, nos dan un álbum impactante de principio a fin.

Tres rolas para entrarle al disco:

“Laps”

“Tumbi”

“Double Standards”

Nia Archives – ‘Silence Is Loud’

Nos acercamos a la recta final de este repaso a los nominados a los Mercury Prize 2024, pero no podíamos dejar de lado a una artista verdaderamente única. Hablamos de Nia Archives, productora, DJ, cantante y compositora británica reconocida por tocar géneros como drum and bass y jungle que este año dejó a muchos con la boca abierta con su disco debut, Silence Is Loud.

Para este álbum, intentó fusionar su estilo ya característico con el britpop, inspirándose en bandas como The Beatles, Blur y Oasis para el proceso de composición. El título del álbum se inspiró específicamente en significados contrastantes del silencio, aunque la falta de sonido no es una constante en el disco. Al contrario, es una colección de canciones ruidosas para sacar los pasos prohibidos.

Tres rolas para entrarle a este disco:

“Forbidden Feelings”

“So Tell Me…”

“Cards On The Table”

The Last Dinner Party – ‘Prelude to Ecstasy’

Para cerrar con broche de oro la lista de artistas y bandas nominados a los Mercury Prize 2024, tenemos a un acto que ha musicalizado nuestro año. Así es, nos referimos a The Last Dinner Party, la banda de chicas que nos tomó por sorpresa con su espectacular primer álbum de estudio, Prelude to Ecstasy (el cual no podemos sacarnos de la cabeza).

A través del pop barroco y el art rock, la agrupación originaria de Londres nos habla la emoción humana, desde el éxtasis de la pasión hasta lo sublime del dolor, un material lleno de drama romántico para sufrir a gusto (acá les dejamos la reseña). Imagínense qué tan cañonas están que este álbum se convirtió en el debut con mayores ventas en su primera semana en el Reino Unido en nueve años

Tres rolas para entrarle a este disco:

“Nothing Matters”

“The Feminine Urge”

“Caesar on a TV Screen”

