Lo que necesitas saber: Ya está aquí el tráiler de la segunda temporada de The Lord Of The Rings: The Rings Of Power y la mera verdad es que luce increíble...

“La segunda temporada de The Lord Of The Rings: The Rings Of Power será sobre Sauron“, nos dijeron los showrunners J.D. Payne & Patrick McKay tras mostrarnos el épico tráiler de la continuación de la serie en la Comic-Con 2024.

El tráiler de la segunda temporada de The Lord Of The Rings: The Rings Of Power es épico y todo parece indicar que la acción no va a parar luego de que los creadores sentaran las bases de la historia durante la primera entrega.

¿Qué nos espera en la segunda temporada?

“Habrá mucha magia, muchas criaturas, árboles que hablan, cosas que vuelan y una batalla de tres episodios”, también comentaron los propios creadores… Pero ¿cómo? ¿una batalla de tres episodios? ¡Uff! La verdad es que suena súper bien y por ahí notamos una ambición de hacer una cosa espectacular que podría estar a la altura de The Battle Of Helm’s Deep.

Por si fuera poco, además de que la serie tendrá mucha más acción que en la primera temporada, hay un detalle que seguramente emocionará a los más fans: la llegada de Tom Bombadil, uno de los personajes más queridos de Tolkien que hasta el momento no había aparecido en las adaptaciones de su obra.

Checa el tráiler de la segunda temporada de The Lord Of The Rings: The Rings Of Power

El adelanto nos pareció muy emocionante: les recomendamos verlo en la pantalla más grande que tengan y que le suban el volumen. Chéquenlo a continuación:

Ahora solo queda esperar, pues la temporada 2 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder llega a Amazon Prime Video el próximo 29 de agosto, ¡ya casi!

Mientras tanto, les recomendamos volver a aventarse la primera temporada, repasar algunos de los libros de Tolkien —The Adventures Of Tom Bombadil puede ser una buena opción, en caso de que no estén familiarizados con el personaje— y, por qué no, volver a ver las películas de Peter Jackson para entrarle con todo al hype.

