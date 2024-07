Lo que necesitas saber: En anteriores eventos organizados por la CPAC han acudido personajazos como Jair Bolsonaro, Donald Trump y el dirigente de Vox, Santiago Abascal... en el evento que hará en México, un orador será Eduardo Verástegui.

Y Miguel Ángel Mancera es quien más llama la atención porque es más conocido… pero al eventazo organizado por la ultraderecha de Estados Unidos acudieron también diputados de Morena y uno del Partido Verde, además de varios personajes de la vida política de México.

Mancera como jefe de gobierno de CDMX // Foto: Cuartoscuro

El premio fue por su lucha contra la trata de personas…

Esta semana, el exjefe de gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera fue premiado durante un evento organizado por la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), ambas organizaciones ligadas a la ultraderecha que cada vez se ve más poderosa en Estados Unidos. El premio fue por el papel que, según, tuvo el ahora coordinador de la bancada del PRD en la lucha contra el tráfico de personas.

De acuerdo con La Jornada, en el cónclave ultraderechista celebrado en Washington también estuvo presente el exalcalde de Cuajimalpa (y ahora senador suplente del PVEM), Adrián Rubalcava, así como las diputadas de Morena Erika Vanessa del Castillo, Verónica Collado, Beatriz Dominga Pérez y Marisol García.

Foto: Twitter / @AdrianRubalcava

Ahhhh… y también la presidenta municipal de Atlixco, Puebla, Ariadna Ayala, y el legislador del PT, Hugo Alday Nieto. Incluso, se menciona que en la reunión ultraderechista se dio su vuelta el exjefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto… pero este dato no pudo ser corroborado al cien. Todos presentes bajo el pretexto de discutir sobre la trata de personas y ser reconocidos por su labor en el tema.

Conferencia de Acción Política Conservadora hará evento en nuestro país

Al respecto del premio recibido, Miguel Ángel Mancera rechazó que éste haya sido concedido por un grupo de ultraderecha… sí, el evento fue organizado por Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), peeeeero el reconocimiento se lo dieron organismos que luchan contra la trata de personas. De hecho, dice que van cuatro años es reconocido por el compromiso que sostiene en contra de la trata.

Miguel Ángel Mancera recibe premio Libertad en evento organizado por ultraderecha de EU / Foto: @ManceraMiguelMX

Por su parte, el exalcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, fue más sincero y comentó que la invitación sí fue de parte de la CPAC, pero que la inclinación ideológica de la organización no le importó mucho a la hora de ser reconocido. Dadas, hasta las patadas… “La ideología de quien me otorgó el premio es irrelevante para mí, yo veo causas, no colores políticos”, aseguró el político que por un ratito fue ligado sentimentalmente con Sandra Cuevas (ooootra de la fauna política que medio, medio ha mostrado inclinaciones hacia la ultraderecha).

Pues bueeeeeeno, lo pueden negar ahorita, pero con el tiempo se verá más claro… quizás muy pronto, por ejemplo, en agosto 24, cuando la mencionada Conferencia de Acción Política Conservadora realice un encuentro en nuestro país. En este evento –al que quizás vaya Miguel Ángel Mancera y otros que se hacen de la boca chiquita– el orador principal será el exKairo y cuate de Trump, Eduardo Verástegui. Más de ultraderecha no se puede.

