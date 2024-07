Lo que necesitas saber: Pasaron 8 años para que Empire Of The Sun lanzara disco, y la espera valió la pena. 'Ask That God' es un gran regreso del dúo australiano, que nos pone a cantar y bailar.

Los australianos de Empire Of The Sun lanzan hoy Ask That God, su primer disco desde 2016, y vaya que se sintió la ausencia de este dúo de synth-pop que no dejamos de escuchar desde su debut en 2007.

Casi una década después del lanzamiento de Two Vines (2016), Luke Steele y Nick Littlemore nos traen un disco que complace a los fans tras años de ausencia y también es una gran carta de presentación para quienes de plano no los habían escuchado con tanta atención.

Se nota el esfuerzo de Empire of the Sun no solo en las diez rolas que nos presentan hoy, sino que el arte visual del disco y sus videos está al mismo nivel, por lo que estamos emocionadísimos de su regreso al Corona Capital, en un show que seguramente nos volará la mente.

El dúo nmantiene intacta la esencia de Empire of the Sun, y es que les sale muy bien ser ellos y no adentrarse en terrenos desconocidos, lo que continúa una discografía sólida y sin sorpresas desagradables.

No sabíamos que necesitábamos tanto el regreso de Empire of the Sun

El rescate de un proyecto icónico para el sonido del synth-pop que se toma mucho más en serio la producción

Luke y Nick no regresaron nada más porque sí, aprovechándose de la fama obtenida desde sus inicios o explotando el nombre e imagen de Empire of the Sun, sino que su cuarto disco de estudio es un trabajo pensado y con una ejecución espectacular.

La banda lideró la producción junto a Vargas & Lagola (Madonna, Katy Perry), Peter Mayes (Elton John, Mika), Fat Max Gsus (Tove Lo, P!NK), Magnus Lidehäll (Avicii, Ingrosso), y Pontus Winnberg (Miike Snow, Madonna). Qué equipazo se armó Empire Of The Sun para su nuevo álbum.

Los elementos de Empire Of The Sun permanecen en este disco, con líneas pegajosas y bailables de bajo, la icónica voz de Luke, sintetizadores relucientes y percusiones precisas.

Desde la abridora “Changes”, notamos que todo está ahí y tienen un gran hook en sintetizadores, junto con guitarras acústicas y un bajo de esos que no te sacas de la cabeza. El coro es fenomenal y seguramente lo gritaremos en su presentación en el Corona Capital de este año.

El disco mantiene el nivel, sin que en momento alguno el dúo decida adentrarse en terrenos extraños o géneros novedosos, y es que su synth-pop les sale impecable. En un detalle curioso, aparece para “AEIOU” como colaborador PNAU, pero recordemos que éste es el proyecto alterno de Nick junto a Peter Mayes, y se justifica la colaboración con la rolita más bailable del disco, que sonará de lujo en el dancefloor.

Empire Of The Sun comparte letras misteriosas, descriptivas y esperanzadoras

Algo que nos latió de Empire Of The Sun desde sus inicios, es que la banda tiene un mensaje alentador en sus letras, y aunque pueden reconocer que las cosas no han ido bien o no siempre son lo que esperaban, mantienen la esperanza.

Esto no cambia en Ask That God, ya que a lo largo del disco reconocen que siempre se puede seguir adelante. Con letras altamente descriptivas, sobre lugares que se inventaron para este álbum, justifican aventuras y adentrarse en tierras imaginarias.

La letra de la rola que da nombre al disco muestra esto, partiendo de una depresión que a lo largo de la rola encuentra suficiente esperanza en el elemento espiritual de Dios. De alguna forma, esto se siente natural en el universo de Empire, sin que parezca un esfuerzo evangelizador.

Hacia el final del disco, dentro de su paleta sonora, Nick y Luke presentan dos rolitas un poco atípicas para su sonido: “Rhapsodize” y “Friends I Know”. La primera es una rola declamada con algunos elementos descriptivos y la segunda es una balada en piano que parece una plática sincera y reconfortante entre dos amigos.

Empire Of The Sun vendrá al Corona Capital 2024 en la CDMX, y pueden encontrar boletos por acá. La banda se rifó con las versiones físicas de Ask That God, en un naranja brillante, que también tiene ediciones firmadas en su tienda oficial.

Publicado en Sopitas.com.

Relacionado