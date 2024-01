Lo que necesitas saber: Grandes bandas como Red Hot Chili Peppers, Neck Deep y Yo La Tengo se presentarán este mes en Los Ángeles.

El 2024 arrancó con una agenda de conciertos en Los Ángeles que creímos difícil de superar. Pero febrero le dijo “¡quítate que ahí te voy!”. El segundo mes del año promete shows para alimentar la nostalgia, ponernos a bailar y cantar a todo pulmón. ¡Checa los más esperados!

Neck Deep

Hace más de diez años Ben Barlow y compañía explotaron el pop punk británico con el álbum Rain in July, colocándolos como el estandarte de la escena del otro lado del charco. ¡Viejos y buenos tiempos!

Luego de cuatro años sin música nueva el álbum homónimo llegó en enero con rolotas como “We Need More Bricks” y “Dumbstruck Dumbf**k”, conservando esas letras antisistema y ritmos rápidos que siempre los distinguieron. ¿Vas a su concierto en Los Ángeles? ¡Vienen acompañados del hardcore punk californiano de Drain!

Fechas: jueves 2 y viernes 3 de febrero, 7pm. | Ubicación: The Fox Theater | Boletos aquí.

The Kills

El duo inglés-estadounidense formado por Alison “VV” Mosshart y Jamie “Hotel” Hince lleva más de 10 años en las playlist indies, gracias a éxitos como “Doing It to Death“.

Foto: Instagram @thekills

El año pasado lanzaron el álbum God Times, del que se desprenden poderosas rolas como “New York” y “LA Hex”. ¡Y están listos para presentarlas en un concierto en Los Ángeles! OJO, hay ofertas especiales para tarjetahabientes de Citi, ¡aprovecha!

Fecha: viernes 2 de febrero, 8pm. | Ubicación: The Observatory | Boletos aquí.

Black Pumas

Entre los conciertos en Los Ángeles más esperados está el soul psicodélico de Black Pumas. Tras lanzar su segundo álbum de estudio, Chronicles of a Diamond, el dúo está más que listo para reventar las bocinas de The Wiltern.

Los ritmos tranquilos y relajados de Reverend Baron harán el honor de abrir el showzaso que nos espera. ¿Te lo vas a perder? ¡Corre por tus entradas!

Fecha: viernes 9 de febrero, 7pm | Ubicación: The Wiltern | Boletos aquí.

Silversun Pickups

¡La banda vuelve a casa! “Lazy Eye” fue la rolota que los mandó directito al estrellato hace más de 15 años. Hoy se preparan para deleitarnos con un concierto en Los Ángeles.

Foto: Instagram @sspu

PHISICAL THRILLS, el sexto álbum de estudio en su trayectoria, brilló con un repertorio más variado y experimental que te pondrá a tono para un fin de semana en Los Ángeles.

Fecha: viernes 9 de febrero, 7pm. | Ubicación: The Observatory | Boletos aquí.

Yo La Tengo

This Stupid World es el álbum que lanzaron el año pasado y que le da nombre al tour por Estados Unidos este 2024. ¡Incluye un concierto en Los Ángeles! Van dos noticias: la mala es que las fechas en California ya son sold out. La buena es que puedes cazar boletos cuando se acerque la fecha.

Esta bandota es considerada “de culto” por los conocedores de la industria. ¿Y cómo no? Si cada instrumento suena gracias a la maestría de músicos veteranos que en conjunto arman rolas igual de finas.

Fecha: sábado 10 de febrero, 8pm. | Ubicación: The Bellwether | Boletos aquí.

Daniel, Me Estás Matando

¡Que se sienta el power mexicano! El dúo de boleroglam presentará su último álbum Cómo Arruinarte la Vida en un concierto en Los Ángeles. Sintetizadores, letras románticas y sad te pondrán en el mood para San Valentin.

Foto: Instagram @danielmeestasmatando

Daniel Zepeda e Iván de la Rioja llegarán a California acompañados de Serbia, luego de su primer show en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes en la Ciudad de México.

Fecha: jueves 15 de febrero, 9pm. | Ubicación: The Roxy Theatre | Boletos aquí.

Escape the Fate

Sabemos que la edad ya nos alcanzó, pero eso no es pretexto para revivir un gustito de la adolescencia. Antes de lanzarse a desgarrar gargantas en el festival When We Were Young en Las Vegas, esta bandota hará una parada en Los Ángeles.

Podrás disfrutar del post-hardcore de Out of The Shadows, su más reciente álbum de estudio, completamente en vivo por sólo $25 dólares. ¡Un show lleno de energía que no te puedes perder!

Fecha: viernes 16 de febrero, 6pm. | Ubicación: Garden Amphitheatre | Boletos aquí.

Red Hot Chili Peppers

Anthony Kiedis, John Frusciante, Flea y Chad Smith encabezarán el festival Bonnaroo 2024 en Tennessee en junio. ¡Para calentar ánimos tendrán un concierto en Los Ángeles!

Foto: Instagram @chilipeppers

Esta legendaria bandota regresa a los escenarios luego de cancelar sus presentaciones de diciembre en Los Ángeles debido a la lesión de uno de los miembros. ¡Así que seguramente llegarán con toda la energía!

Fecha: martes 20 de febrero, 8pm. | Ubicación: Yaamava’ Resort & Casino | Boletos aquí.

Helado Negro

Roberto Carlos Lange —más conocido por su nombre artístico— lanzará un nuevo álbum de estudio titulado Phasor, del cuál ya nos ha presumido tres sencillos fieles a su sonido.

Unos días después del estreno del 9 de febrero, este cantautor presentará un concierto en Los Ángeles con sus nuevas rolas y los temas predilectos de los fans. Hay entradas desde $35 dólares para que no se te escape la oportunidad de verlo en vivo.

Fecha: miércoles 21 de febrero, 7pm. | Ubicación: The Belasco | Boletos aquí.

