Lo que necesitas saber: Smith, uno de los mejores 100 bateristas según Rolling Stone, ha tocado para Ozzy Osbourne, Dua Lipa, Halsey, Post Malone, Rammstein, Lana Del Rey y más.

Cuando hablamos de bateristas icónicos, ¿en quiénes piensas? Seguramente el buen Chad Smith, de los Red Hot Chili Peppers, está en algún lugar de tu lista. Y si no, con esto definitivamente estará.

Drumeo, la plataforma de enseñanza de batería en línea más grande del mundo, retó a Chad Smith a tocar la batería de una rola que no conociera. ¿Qué tal le salió?

Chad Smith demostró que habla perfecto el idioma de la bataca

Chad Smith aceptó el reto de Drumeo/Foto: Drumeo

El baterista de 62 años le calló la boca a todo colega contemporáneo que se atreva a cuestionar sus dotes artísticas. Chad Smith demostró que tremendo talento no se ha ido a ninguna parte.

“Estoy nervioso”, dijo al inicio de la sesión. ¡Ni se le notaba!… o tal vez quiso ser modesto. El reto consistió en ponerle una canción que jamás había escuchado y él intentaría seguirle el ritmo con la batería.

Chad Smith/Foto: Instagram @chadsmithofficial

“¡La decisión fue difícil!”, confesaron en Drumeo porque, ¿qué canción no podría conocer un músico de la talla y trayectoria de Chad Smith? En cuanto la rola sonó supimos que, en efecto, no tenía ni idea de qué estaba escuchando.

La hora de la verdad…

Pero le bastaron segundos —¡SEGUNDOS!— para inventarse un ritmo que fuera parecido al original. ¡OJO! Él escuchó la pista sin la parte de la batería. Y se rifó como la gran estrella que es, ¡hasta rompió una baqueta!

Chad Smith/Foto: Instagram @chilipeppers

En cuanto acabó se echó a reír y soltó un “¿qué carajos fue eso? ¿Es algo como My Chemical Romance o algo así?”. La rola fue “The Kill” de 30 Seconds To Mars. “Oh, la banda de Jared! Jared Leto y su hermano es el baterista”, dijo cuando le confesaron qué rola era.

Luego le pusieron la pieza completa, con todo y batería: “¡justo en el clavo!”, mencionó. Incluso bromeó con que llamaría a Jared por si su hermano se enferma y necesita otro baterista para “50 Seconds To Mars“.

¡Pásale a verlo! Risas y diversión no te faltarán:

¿Qué opinas? ¿Le quedó mejor la batería a Chad Smith que a Shannon Leto?

