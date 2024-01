Lo que necesitas saber: ¡Ya está aquí el lineup de Bonnaroo 2024! Conoce aquí quiénes son los artistas que formarán parte de este festival.

¡Ya está aquí el lineup de Bonnaroo 2024! El popular festival de Manchester, Tennessee, publicó el cartel de su próxima edición y la verdad es que tiene varios nombres que nos llaman la atención.

Post Malone, Red Hot Chili Peppers y Fred again.., encabezarán Bonnaroo 2024.

Su elección hace sentido: Austin tiene un gran nuevo lanzamiento bajo el brazo, la banda de Anthony Kiedis continúa su gira de reunión con John Frusciante y Fred fue probablemente el artista de música electrónica más relevante de todo el 2024.

En los nombres pequeños encontramos a IDLES, Ethel Cain, Carly Rae Jepsen, Faye Webster, Nation of Language y The Japanese House, quienes han hecho mucho ruido recientemente con lanzamientos de primera: In The End It Always Does y CRAWLER son dos de nuestros discos favoritos de los últimos años.

Además de las propuestas nuevas, también hay varios artistas clásicos: Taking Back Sunday y Dashboard Confessional, dos juggernauts del emo noventero que muy seguramente tendrán un show lleno de hits nostálgicos.

Por acá te dejamos el lineup, ¿qué te parece?

¿Dónde y cuándo comprar boletos para Bonnaroo 2024?

Los boletos para Bonnaroo 2024 salen a la venta a partir del 11 de enero a las 10 CT. Los puedes conseguir por acá.

El precio de los pases va desde los $420 en Admisión General hasta los $4155 del Platinum.

