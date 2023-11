Lo que necesitas saber: La tercera edición del festival When We Were Young en Las Vegas pinta para ser una de las mejores en su corta historia.

Justo cuando el Warped Tour nos dejó llorando tras su despedida en el 2018, quedó un hueco en la industria festivalera para que alguien armara una experiencia directa a la nostalgia.

El festival When We Where Young sacudió a Estados Unidos y el mundo en el 2022, con la promesa de cumplir el sueño guajiro de muchos amantes de la música: reunir a las bandotas que le pusieron ritmo a nuestros años mozos.

Foto: Las Vegas Review Journal

Lo mejor del punk, rock pop, hardcore, emo, música indie y alternativa de la década de los 90 y los 2000 se reúne en Las Vegas para celebrar lo que hoy ya se considera “música del pasado”. Ouch! Justo en el dolor de rodillas. ¿Qué preparan para la siguiente edición?

¿Qué veremos en el Festival When We Were Young del 2024?

En las dos ediciones que lleva el festival When We Were Young han desfilado pesos pesados de la escena; blink-182, Paramore, Green Day, Avril Lavigne, Yellowcard, Sum 41, Bring Me The Horizon, entre otros.

Imagen: Instagram @whenwewereyoungfest

¡El festival When We Where Young 2024 traerá más de 45 bandas legendarias! Entre ellas, My Chemical Romance, Fall Out Boy, The Used, Simple Plan, Mom Jeans, We The Kings y Alesana, que nos regalaron himnos de adolescencia.

¿Qué cambiará? En el festival When We Were Young 2024 cada una de las agrupaciones tocará un álbum enterito. Por ejemplo, Gerard Way y compañía se echarán el icónico The Black Parade de principio a fin. The Used el In Love and Death y Alesana el disco conceptual que más éxito tuvo, The Emptiness.

Line-up del festival When We Were Young 2024/Imagen: Instagram @whenwewereyoungfest

¿Los “contras” que le vemos? Tal como lo presume el festival, ya no somos tan jóvenes. Eso de correr de un escenario a otro para ver la mayor cantidad de bandas en un sólo día no suena tan bien para los pies adoloridos.

Además, salvo por un par, las mujeres brillan por su ausencia en el line-up del festival When We Where Young 2024. ¿Qué pasó ahí?

¡Compra tus boletos!

Aunque el festival When We Were Young 2024 será hasta el sábado 19 de octubre, la preventa de entradas empieza este viernes 17 de noviembre. Regístrate AQUÍ.

¡Prepárate para darlo todo en el Las Vegas Festival Ground!… Y recordar esas buenas épocas de la música en MySpace. :'(

Relacionado