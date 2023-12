Lo que necesitas saber: Bandotas legendarias, giras de despedida, nuevas agrupaciones y más sorpresas nos esperan el próximo año.

El 2023 quedó atrás. ¿La buena noticia? ¡Se nos viene un 2024 con interesantes y esperadísimos conciertos en Los Ángeles! Échale un ojo a la agenda de enero 2024.

Eagles

“Welcome to the Hotel Californiaaa”. ¿Quién no se sabe este rolón? The Long Goodbye, la gira con la que esta bandota de los años 70 nos dirá adiós para siempre, incluye varios conciertos en Los Ángeles. ¡Honremos una larga trayectoria!

Foto: Billboard

¿Cuándo? Viernes 5, sábado 6, viernes 12 y sábado 13 de enero | 7:30pm. ¿Dónde? Kia Forum | Boletos aquí.

Poison the Well

¿Dónde quedaron los fans del metalcore de los años 2000? Distance Only Makes the Heart Grow Fonder, el último EP que lanzaron, trae rolotas que nos regresan a nuestros años de adolescencia. ¡No te pierdas su concierto en Los Ángeles!

¿Cuándo? Viernes 5 de enero | 7pm. ¿Dónde? The Belasco | Boletos en reventa verificada aquí.

Zella Day y Jesse Woods

Estos dos cantautores unen fuerzas y voces en Chaparelle, una esperada colaboración que ya podemos llamar “banda”. Este concierto en Los Ángeles será una joya para los amantes del country romántico y nostálgico. ¿Le entras? ¡Hay boletos desde los $20 dólares!

Foto: Khol 89.1 FM

¿Cuándo? Miércoles 10 de enero | 8pm. ¿Dónde? The Venice West | Boletos aquí.

Poolside

¿Listo para un concierto en Los Ángeles donde no faltará el baile y la diversión? En el 2023 lanzaron Blame It All On Love, con rolas pegajosas que le darán la bienvenida al 2024.

¿Cuándo? Viernes 26 de enero | 7pm. ¿Dónde? The Wiltern | Boletos aquí.

Morrissey

You Are the Quarry, ese majestuoso álbum de Morrisey, cumple 20 añotes. ¡Y para celebrar tendremos un concierto en Los Ángeles! Prepárate para cantar de principio a fin rolas como “First of the Gang to Die” o “Irish Blood, English Heart”. ¡Todavía quedan boletos!

Foto: Revista Rolling Stone

¿Cuándo? Sábado 27 de enero | 7:30pm. ¿Dónde? Kia Forum | Boletos aquí.

¿A qué conciertos en Los Ángeles te vas a lanzar iniciando el 2024? ¡El equipo de Sopitas USA te desea feliz año nuevo, con mucha música y conciertos para disfrutar!

