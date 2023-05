La música es nuestra mejor compañera; en las buenas y en las no tan buenas siempre hay una rola o un álbum que apacigua todo lo que pensamos y sentimos. ¿Apoco no?

Este mes hay diez álbumes que cumplen años y que merecen que mínimo les cantemos el “Happy Birthday” o que comamos pastel en su honor por ser tremendas joyotas. ¡Arrancamos el conteo!

1. Petals For Armor – Hayley Williams

Portada de ‘Petals For Armor’/Foto: Apple Music

La líder de Paramore dio un paso más allá y en el 2020 lanzó su primer álbum como solista. ¡En plena pandemia! Hayley acompañó la incertidumbre del mundo con rolas sad sobre su depresión, el rompimiento y otras más para bailar y sacudirse la tristeza. AQUÍ puedes leer la reseña.

Cumpleaños: 8 de mayo

Escucha: “Roses / Lotus / Violet / Iris” y “Dead Horse“.

2. Total life Forever – Foals

Portada de ‘Total Life Forever’/Foto: Apple Music

¡Joya de joyas! El segundo álbum de Foals se estrenó en el 2010 y nos regaló rolotas que hasta hoy siguen siendo las favoritas de los fans. ¡No por nada es uno de los mejores en toda su discografía! El clásico “Spanish Sahara” o “Miami” siguen prendiendo a cualquiera en sus conciertos.

Cumpleaños: 10 de mayo

Escucha: “Total Life Forever” y “2 Trees“.

3. High Violet – The National

Portada de ‘High Violet’/Foto: Apple Music

En el 2010 lanzaron este álbum que es un clásico entre la fanaticada de The National. Con un sonido serio, pulido y maduro le dan al clavo para que nos den ganas de tirarnos en los brazos de la hora sad. ¿Ejecución perfecta? Podríamos decirlo. ¡Pongan atención en esas guitarras!

Cumpleaños: 11 de mayo

Escucha: “Runaway” y “Terrible Love“

4. Tranquility Base Hotel & Casino – Arctic Monkeys

Portada de ‘Tranquility Base Hotel & Casino’/Foto: Apple Music

Después del exitazo comercial que resultó AM, nuestros monos favoritos le dieron un cambio radical a su carrera musical. Un sonido renovado y mucho más refinado dividió los comentarios en el 2018 pero, aceptémoslo, ellos crecieron y nosotros también. Ya nos habían acompañado a agitar la melena en la adolescencia, llegó la hora de sentarse con el vasito de whisky y disfrutar lo que es bueno.

Cumpleaños: 11 de mayo

Escucha: “One Point Perspective” y “Science Fiction“.

5. 7 – Beach House

Portada de ‘7’/Foto: Apple Music

La misma noche que los Arctic Monkeys, Victoria Legrand y Alex Scally nos regalaron un álbum lleno de emociones y melodías que se quedaron atascadas en nuestros recuerdos. Claro, esa voz tan relax de Victoria nunca pierde su esencia y el escuchar el álbum por primera vez fue una experiencia que no tiene igual.

Cumpleaños: 11 de mayo

Escucha: “Lemon Glow” y “Black Car“

6. Mr. Morale & the Big Steppers – Kendrick Lamar

Portada de ‘Mr. Morale & The Big Steppers’/Foto: Apple Music

El buen Kendrick causó controversia en el 2022 cuando estrenó uno de sus álbumes más ambiciosos, demostrando su lado más humano. ¿Quién decide qué está bien o mal? ¿Se vale equivocarnos? Las rolas nos llevan por un camino complicado que deja para un buen rato de reflexión.

Cumpleaños: 13 de mayo

Escucha: “Die Hard” y “N95“.

7. How I’m Feeling Now – Charli XCX

Portada de ‘How I’m Feeling Now’/ Foto: Apple Music

Otro álbum de pandemia que nos acompañó en los momentos más oscuros y también ayudó a que la mismísima Charli sacara todo lo que traía adentro. ¿Era el final de la relación con su novio? ¿El confinamiento los separaría más? La catarsis se siente en estas rolas electropop que van dedicadas a esos problemas del corazón del 2020.

Cumpleaños: 15 de mayo

Escucha: “party 4 u” y “pink diamond“.

8. Brothers – The Black Keys

Portada de ‘Brothers’/Foto: Apple Music

El 2010 definitivamente fue un buen año para que otro álbum se estrenara. Los Black Keys le metieron pop, blues y rock al que es considerado uno de sus mejores álbumes en la historia. Marcado por complicaciones entre sus creadores que no los detuvo, sino que les siguió dando vida.

Cumpleaños: 18 de mayo

Escucha: “Keep My Name Outta Your Mouth” y “Howlin’ for You“.

9. Harry’s House – Harry Styles

Portada de ‘Harry’s House’/Foto: Apple Music

Hace un año el ex One Direction nos sorprendió con tremendo álbum. Todo el mundo volteó a ver a Harry tras el exitazo que había sido Fine Line. ¿Le atinó de nuevo? Su tercer álbum de estudio es una mezcla de folk, rock, sonidos vintage y un toque de pop electrónico que incluye su mejor rola: “As It Was”. ¡Hasta se llevó un Grammy!

Cumpleaños: 20 de mayo

Escucha: “Music For a Sushi Restaurant” y “Grapejuice“.

10. Innerspeaker – Tame Impala

Portada de ‘Innerspeaker’/Foto: Apple Music

Otro que se añade a lo mejor del 2010 es Kevin Parker y compañía. A más de una década de su estreno seguimos obsesionados con su primer álbum de estudio. Tame Impala afianzó su lugar en el mundo de la música con un sonido particular que no igualaría a otro, destacando el talento del multiintrumentista Kevin.

Cumpleaños: 21 de mayo

Escucha: “Solitude Is Bliss” y “Alter Ego“.

¿Cuál de estos diez álbumes es tu favorito? ¿Lo sigues escuchando?