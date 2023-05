Señooor, nos has mirado a los o-joooss… ¡Se nos hizo! Foals nos dio el sorpresón que muchos no creímos posible, pero se logró. La banda vuelve a estar completa.

Esta mañana anunciaron el regreso de uno de sus integrantes y no cabemos de la emoción. ¡Justo a tiempo para verlos girar por los escenarios de Estados Unidos!

Walter Gervers regresa a Foals

Yannis Philippakis (izquierda) y Walter Gervers (derecha)/Foto: Getty Images

Así como Simon Gallup se había despedido—dos veces— de The Cure y ahorita ya todo es risas y diversión, Walter Gervers regresa al que siempre fue su hogar: Foals. ¡Y fue el mismísimo Yannis quien confirmó el notición!

Fue en el 2018 cuando nos llegó la lamentable noticia de que Walter Gervers dejaba la agrupación por motivos personales. “¡Adiós a ese mágico bajo!”, pensamos muchos. Pero la vida da mil vueltas y aquí vamos de nuevo.

Álbumes icónicos como Antidotes y Total Life Forever no serían las joyas que son hoy sin esas líneas que le ponen sabor y ritmo a las mejores rolotas de Foals. ¿Se imaginan “Miami” o “Two Steps, Twice” sin el buen Walter? 🙁

¡Foals regresa a los Estados Unidos!

Foals/Foto: Getty Images

Este 2023 la banda liderada por Yannis Philippakis regresa a Estados Unidos. ¡Nada mejor que una gira de verano! Foals se prepara para ser el acto telonero de Paramore —aprovechando que Hayley Williams y compañía se inspiraron en ellos para su nuevo álbum—, así que será el súper combo que siempre soñamos.

A inicios de julio arrancarán la gira pasando por Louisiana, Texas, Colorado, Washington, Oregón y, por supuesto, California. ¿No eres tan fan de Paramore? Primero, ¿qué pasa contigo? Segundo, ¡hay solución!

Foals y Paramore/Foto: Facebook Paramore

La ciudad de Los Ángeles será la única donde Foals dará un show en solitario. ¡Prepárate para verlos en el único e increíble The Belasco! AQUÍ puedes ver todas las fechas y venues.

¿Qué piensas del regreso de Walter Gervers a Foals? ¿Te emociona verlo en la gira por Estados Unidos? ¡Cuéntanos en los comentarios!