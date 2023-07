Lo que necesitas saber: Tony Bennett fue uno de los cantantes estadounidenses más destacados en el mundo de la música.

El mundo del cine y de la música lamentó el fallecimiento de Tony Bennett, el legendario cantante que le dio voz a la cultura estadounidense durante varias décadas.

Con 96 años de edad, Tony Bennett dejó un legado en la música, en el cine y en la televisión pues es recordado por éxitos como I Left My Heart In San Francisco, su actuación en la comedia Analyze This y hasta sus cameos en Los Simpsons.

¿Quién fue Tony Bennett?

Hijo de inmigrantes italianos, Tony Bennett inició su carrera artística desde los 15 años mientras trabajaba como mesero en un restaurante de Nueva York.

En 1946 Tony Bennett dio su primer concierto en el club nocturno Shangri-La y fue tres años después cuando su suerte cambió para siempre gracias a Bob Hope.

“Me sacó de Greenwich Village y me puso justo en el escenario de Paramount, y dijo: ‘¿Cómo te llamas?’ Le dije: ‘Anthony Dominick Benedetto’. Él dijo: ‘Bueno, eso es demasiado largo para la marquesina. Llamémoslo Tony Bennett’” Tony Bennett sobre su nombre artístico

Un año después Tony Bennett ya tenía contrato con Columbia Records y comenzó la grabación de varios éxitos que lo catapultaron a la cima. Fue tal su éxito que el mismo Frank Sinatra lo llegó a considerar como el cantante más grande del mundo.

Foto: vía Vanity Fair

La música de Tony Bennett quedó inmortalizada en cintas como Blue Velvet de David Lynch o Goodfellas de Martin Scorsese. Escenas que no habrían tenido el mismo impacto sin la voz del neoyorquino.

Sino nos crees recordemos esta pieza magistral lograda a la perfección por la narración de Ray Liotta, la dirección de Martin Scorsese y “Rags to Riches” de fondo.

Joder, esto sí es cine…

Amante de la música como ningún otro

Con 19 premios Grammy y dos Emmys, Tony Bennett siempre luchó por mantenerse vigente y aunque tiene rolas con Elton John o hasta Vicente Fernández, también rompió la barrera generacional al realizar duetos con artistas como Lady Gaga o Amy Winehouse.

Protagonizó un MTV Unplugged e incluso en 1998 se presentó en el festival Glastonbury. Sí, en el mismo escenario donde actuaron Blur, Pulp y los Chemical Brothers.

Todo esto sin romper la esencia musical que siempre le caracterizó.

Para que te des una idea de su amor por la música, en 2016 fue diagnosticado con Alzheimer y ni así dejó de dar conciertos hasta 2021 que anunció su retiro.

“Simplemente decidí que… me encantaría tener éxito, y si no lo tuviera, haría esto por el resto de mi vida” Tony Bennet sobre su carrera artística en 1998

¡Que descanse en paz, el maestro Tony Bennett!

