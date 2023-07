Lo que necesitas saber: Recibir una invitación de la Academia, un grupo súper sofisticado, significa prestigio y valor en la carrera de las y los invitados.

¡Ojo! Aunque a algunos nos encantaría verlos competir en ese famoso reality show de canto que lleva el mismo nombre no nos referimos a eso, sino a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Sí, la misma encargada de organizar los Premios Oscar.

Pertenecer a la Academia significa que eres uno de los 10 mil artistas y líderes más reconocidos de la industria cinematográfica, así nomás. ¿Quiénes recibieron invitación este año?

Nuevas estrellas se unirán a la Academia

Foto: Getty Images

Como les decíamos arriba, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas mandó invitaciones a 398 personas para unirse al club. Todos ellos artistas y ejecutivos que se han distinguido por sus aportaciones a la industria del cine.

¿Cómo eligen a los suertudos que le pueden entrar a la Academia? Todos aquellos que demuestren talento y habilidades profesionales, con un notable compromiso con la representación, inclusión y equidad como prioridades. —¿Será? ¿Recuerdan a Harvey Weinstein? Sí, fue expulsado pero ahí estuvo—.

Foto: Getty Images

“La Academia se enorgullece de dar la bienvenida a estos artistas y profesionales. Representan un talento mundial extraordinario en todas las disciplinas cinematográficas y han tenido un impacto vital en las artes y ciencias del cine y, en los aficionados al cine de todo el mundo.” – Bill Kramer —director general de la Academia— y Janet Yang —presidenta de la Academia—.

De la “clase del 2023” el 40% se identifica como mujer, otro 34% pertenece a comunidades étnicas/raciales poco representadas y el 52% proceden de 50 países y territorios fuera de Estados Unidos. ¿Monopolio blanco, dónde? Este año 76 de los invitados están o han sido nominados a los Premios Oscar, mientras otros 22 han ganado una estatuilla de oro.

¿Y quién está invitado?

Foto: Getty Images

La larga lista está liderada por ocho personas que fueron invitadas a sumarse en varias ramas. Ya ellas decidirán a cuál se lanzan en caso de aceptar. Estas eminencias son:

Colm Bairéad, director de The Quiet Girl y Finding the Footprints: A Look Back at Mise Éire.

Edward Berger, director de All Quiet on the Western Front y Jack.

Antonio Campos, director de The Devil All the Time y Simon Killer.

Lukas Dhont, director de Close y Girl

Ana Katz, directora de The Dog Who Wouldn’t be Quiet y Florianópolis Dream.

Daniel Kwan y Daniel Scheinert, directores de Everything Everywhere All at Once y Swiss Army Man.

Santiago Mitre, director de Argentina, 1985 y Paulina.

¡Más invitados!

Nicholas Hoult/Foto: Getty Images

La lista de invitados a unirse a la Academia también incluye a actores como Austin Butler por Elvis y Nicholas Hoult por The Favourite. También figura el nombre de Paul Mescal por su participación en Aftersun y Keke Palmer por Nope.

La Academia también le envió una amable invitación a más personas por trabajar en peliculones como Women Talking, The Banshees of Inisherin, Tár, Avatar: The Way of Water y más.

Foto: Getty Images

Si alguien anda pensando “Sal de ahí, Taylor Swift, esa no es tu familia”, pues está más que equivocado. La estrella del momento fue invitada por la Academia, nada más y nada menos, por el cortometraje que armó para All Too Well.

¿Cómo te quedó el ojo? Si quieres ver la lista completa de los invitados a unirse a la Academia puedes checarla AQUÍ.

