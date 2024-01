Lo que necesitas saber 'Hot Fuss', el álbum debut de The Killers, ha ganado Premios Brit y tiene certificaciones de platino en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá.

Brandon Flowers, el frontman de la banda, adelantó el año pasado que ya trabajaban en una serie de shows íntimos para cantarle el feliz cumpleaños a Hot Fuss, el álbum que los catapultó en los mejores charts del mundo.

“We are The Killers brought to you by way of fabulous Las Vegas, Nevada!”, menciona la banda en todos sus conciertos. Ahora lo escucharemos con más emoción en los próximos shows. ¿Cómo estará la celebración de 20 años del Hot Fuss?

Así estará el festejo de Hot Fuss en Las Vegas

¡The Killers vuelve a casa! El notición cayó acompañado con la sorpresa de que los cuatro integrantes originales regresarán juntos al escenario. Brandon Flowers, Ronnie Vannucci, Dave Keuning y Mark Stoermer se unen otra vez luego un periodo en el que los últimos dos iban y venían por cuestiones personales.

Foto: Todd Weaver/ Live Nation

La ocasión especial lo ameritaba, ¿no? Así como regresar al lugar que los vio nacer para armarle una fiestota al Hot Fuss, casa de rolas como “Somebody Told Me”, “Smile Like You Mean It” y, por supuesto, “Mr. Brightside“, el himno de toda una generación.

Serán ocho shows, entre el 14 y el 30 de agosto de 2024, donde tocarán el Hot Fuss de principio a fin por primera vez en la historia. El icónico teatro The Colosseum del Caesar’s Palace Hotel será la sede, una joyita en Las Vegas, Nevada ideal para conciertos íntimos con capacidad para cuatro mil personas.

Nada más para darse una idea: Adele arrancará ahí su residencia la próxima semana, seguida de Rod Stewart. ¡Pura estrella!

¡Compra tus entradas para ver a The Killers en Las Vegas!

Sobra decir que los shows de The Killers en The Colosseum del Caesar’s Palace Hotel volarán en segundos. ¿Y cómo no? Si desde el año pasado los más fans ya rumoraban sobre este esperadísimo festejo.

¡Ponte pilas! Si quieres ver a The Killers en The Colosseum del Caesar’s Palace Hotel tocando el Hot Fuss de principio a fin, prepárate para comprar las entradas. El próximo miércoles 24 de enero a las 10 AM PST será la preventa. La venta general hasta el sábado 27 a la misma hora en este enlace.

¡Felices 20 años, Hot Fuss! ¿Con qué rola honrarás las dos décadas de este discazo?

