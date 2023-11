Lo que necesitas saber: Apenas hace dos meses The Killers estrenó "Your Side of Town", un single al estilo Depeche Mode/Daft Punk/Pet Shop Boys, ¡y ya preparan otra sorpresa!

Dos décadas han pasado desde que The Killers le dio sentido a nuestras vidas. Rolas prendidas, llenas de guitarras o tan tranquilas y al piano que nos sacan la lagrimita. Veinte años de himnos se dice fácil, pero trabajo han costado.

Rebel Diamonds será el segundo álbum recopilatorio de The Killers. Una curaduría de los éxitos que han marcado su carrera y los ha consolidado como una de las mejores bandas en la historia.

The Killers y sus compilaciones

Además de un álbum en vivo desde el icónico Royal Albert Hall que sacaron en el 2009, es bien sabido que The Killers ama dar material a sus “victims”. A lo largo de su carrera han lanzado otros álbumes recopilatorios.

The Killers en la era ‘Hot Fuss’/Foto: Captura de pantalla/Youtube

Desde un side-B —Sawdust—, un disco navideño —Don’t Waste Your Wishes— y el famoso Direct Hits, que celebró los primeros diez años de The Killers. ¡Cómo pasa el tiempo!

En Direct Hits nos regalaron dos canciones nuevecitas: “Shot at the Night” y “Just Another Girl“, que se convirtieron en parte esencial de los setlist futuros. ¿Nos esperarán sorpresas en Rebel Diamonds?

¿Qué rolas vendrán en el Rebel Diamonds de The Killers?

“Veinte años, veinte canciones”, dice Brandon Flowers en el video de promoción de Rebel Diamonds. Los exitazos estarán en orden cronológico, con al menos una rola de cada uno de sus siete álbumes de estudio. ¿Cuáles lograron entrar en esta nueva compilación?

‘Rebel Diamonds’ en CD/Foto: thekillersmusic.com

Jenny Was a Friend of Mine Mr. Brightside All These Things That I’ve Done Somebody Told Me When You Were Young Read My Mind Human Spaceman A Dustland Fairytale Be Still Runaways The Man Caution My Own Soul’s Warning Dying Breed Pressure Machine Quiet Town Boy Your Side of Town Spirit

Rebel Diamonds tendrá el cierre perfecto; los dos últimos sencillos que sacaron y “Spirit”, el prometido nuevo himno de The Killers que sonará en cada festival y concierto del mundo.

Brandon Flowers, vocalista de The Killers, en concierto/Foto: Captura de pantalla/Youtube

¿Eso significa nueva gira para el 2024? The Killers cerrará la gira y el año en diciembre, con el Primavera Sound de São Paulo. Y, aunque no hay fechas oficiales, es probable que se avienten una celebración en grande por todo el mundo.

El próximo viernes 8 de diciembre será cuando Rebel Diamonds vea la luz y acaricie los oídos de todos los “victims”. ¿Estás listo? AQUÍ puedes pre-ordenarlo.

El tráiler oficial de Rebel Diamonds trae un discurso de Brandon Flowers que le eriza la piel a cualquiera. El frontman no perdió la oportunidad de agradecer veinte años de lealtad a todos sus fans. ¡A calentar motores!

