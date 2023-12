Lo que necesitas saber: En una reciente entrevista con un medio británico el vocalista de la banda adelantó sorpresas para los "victims".

Hace unos días el álbum recopilatorio Rebel Diamonds marcó los 20 años de trayectoria de The Killers. El lanzamiento incluyó “Spirit”, una rola nueva que resume perfectamente el sonido que les ha dado identidad.

La banda se llevó un reconocimiento por llegar al número uno en los charts oficiales del Reino Unido, mientras Brandon Flowers se descosía con NME sobre los emocionantes planes para los próximos años. ¡No querrás perdértelos!

¿Nuevo álbum solista de Brandon Flowers?

Brandon Flowers tiene tanto talento que hasta le sobra para su proyecto en solitario. Luego de obras como Flamingo (2010) y The Desired Effect (2015), el líder de The Killers confesó que está en pleno proceso de su tercera producción discográfica solista.

Brandon Flowers/Foto: Getty Images

“Casi lo tenía terminado”, dijo, pero la gira de Rebel Diamonds y otras sorpresitas le cambiaron los planes. ¿Qué podemos esperar de este nuevo álbum? Brandon Flowers aseguró que le encanta cómo está quedando pero, probablemente, verá la luz hasta el 2025.

¡Feliz cumpleaños, Hot Fuss!

La icónica ópera prima de The Killers con himnos como “Jenny Was A Friend Of Mine”, “Somebody Told Me” y, por supuesto, “Mr. Brightside“, cumple 20 añotes de ponerle ritmo a nuestros días.

¡Claro que no pasará desapercibido! Brandon Flowers adelantó que planean unos cuantos shows íntimos para celebrar la vida del Hot Fuss. El presentador Zane Lowe tuvo la primicia y confirmó que será una gira más pequeña de lo esperado.

The Killers en la era ‘Hot Fuss’/Foto: Captura de pantalla/Youtube

¡Agárrense! Planean anunciar estos conciertos a principios del 2024, mientras continúa la gira en grandes arenas para presentar Rebel Diamonds por Irlanda, Inglaterra, Escocia y Londres.

¿Nueva gira de The Killers?

La agenda de esta bandota se libera —aparentemente— en julio del próximo año. ¿Será que los veamos por Estados Unidos durante la segunda mitad del 2024? ¡Es posible!

En la entrevista Brandon Flowers no negó la probabilidad de ver a The Killers luciéndose otra vez en el Glastonbury. ¡Qué emoción! Ahora toca esperar más detalles mientras repasamos Rebel Diamonds una y otra vez.

Brandon Flowers con el reconocimiento de Official Charts del Reino Unido/Foto: Instagram @thekillers

¿En dónde te gustaría ver a The Killers para el 2024? ¡Cuéntanos en los comentarios!

