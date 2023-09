Lo que necesitas saber: Millones de reproducciones después y charts de todo el mundo incluyéndola en las mejores canciones de la historia, "Mr. Brightside" nunca falta en un setlist de The Killers.

“Coming out of my cage and I’ve been doing just fine…”. ¡”Mr. Brightside” cumple dos décadas! Sí, el rolón más famoso del repertorio de The Killers.

El segundo sencillo de Hot Fuss —primer álbum de estudio de la banda— los lanzó al éxito instantáneo, convirtiendo a “Mr. Brightside” en el himno de toda una generación.

El camino de The Killers al estrellato

Brandon Flowers (izquierda) y Dave Keuning (derecha)/Foto: Valerio Verdini Photography

Antes de que The Killers existiera como la banda que conocemos hoy, un anuncio en el periódico ya había reunido a Brandon Flowers y Dave Keuning para armar una banda en Las Vegas.

Era 2001 y, un Brandon Flowers de 20 añitos junto a un Dave Keuning de 25, grababan un demo con cuatro rolas. Entre ellas, “Mr. Brightside” y “Under the Gun”, que siguen vivas hasta el momento.

The Killers/Foto: NME

Pasaron cerca de dos años con Brandon Flowers y Dave Keuning tocando sus cuatro únicas rolitas y regalando copias del demo en pequeños lugares de Las Vegas.

Hasta que se toparon con Ronnie Vannucci y Mark Stoermer —baterista y bajista, respectivamente— para armar a los poderosos The Killers en “fabulous Las Vegas, Nevada!”

¿Cómo sonaba la primera versión de “Mr. Brightside”?

El bajo más fuerte, los acordes de guitarra más saturados y una batería que se mantenía igualita hasta el pre-coro. ¿Y Brandon Flowers? Digamos que la rasposa textura de su voz confesaba que eran sus primeros pinitos en la música profesional.

Los demás instrumentos fueron cortesía de algunos amigos de Brandon y Dave. Aunque el demo de “Mr. Brightside” traía un punch que no muchas canciones del momento ofrecían en Las Vegas, a las disqueras no les parecía suficiente. ¡E-R-R-O-R!

La primera versión de “Mr. Brightside” traía todo el esqueleto que conocemos hoy. Eso sí, no terminaba con el “I neveeeeeerrr” que tanto nos encanta corear al final de cada concierto. La nueva ya viene con la respectiva tuneada que la elevó al estrellato.

¿De qué habla “Mr. Brightside”?

Brandon Flowers en el video musical de “Mr. Brightside”/Foto: Captura de pantalla

“Mr. Brightside” —ahora con sintetizadores— hace referencia a una experiencia agridulce de Brandon Flowers, cuando traicionaron su amor y le pusieron los cuernos —¡¿Quién en el mundo engañaría a Brandon Flowers?! —.

Bueno, eso pasó y así nació “Mr Brightside“. De los celos enfermizos que, en ese entonces, controlaban al Mr. Brightside/Sr. Optimista original, un hombre positivo que trataba de encontrar el lado bueno de la situación.

El himno de The Killers

En el 2010 The Telegraph nombró a “Mr. Brightside” como la mejor rola de la década. Sí, aaaños después de su estreno. La revista Rolling Stone también la incluyó en su lista de las 500 mejores canciones de la historia, publicada en el 2021.

¿Qué más hace “Mr. Brightside” aparte de prender a la banda? ¡Recauda millones de dólares! Esta rolita es famosísima en todo el mundo y también de las que más dinero recauda en todo el mundo.

¿Recuerdas la primera vez que escuchaste “Mr. Brightside”? ¡Cuéntanos en los comentarios!

