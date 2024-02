Lo que necesitas saber: Los conciertos en Los Ángeles de este nuevo mes van desde el trap, pasan por el pop más famoso, hasta el rock mexa. ¡Habrá para todos los gustos!

Febrero está dando sus últimos respiros para lanzarnos directito a los brazos de marzo y su agenda conciertera. Spoiler alert: ¡viene cargadísima! Mujeres icónicas, nuevas caras y bandotas que amamos nos esperan con conciertos en Los Ángeles que prometen ser inolvidables. ¿A cuál te vas a lanzar?

Mom Jeans

Antes de lanzarse al festival When We Were Young 2024 en Las Vegas, el cuarteto emo de California abrirá pista con un concierto en Los Ángeles. Bear Market, el álbum que estrenaron a finales del 2023, trae toda la buena vibra para disfrutar el fin de semana en el Estado Dorado.

Fecha: 2 de marzo | Hora: 6:00pm | Ubicación: Hollywood Palladium | Boletos aquí.

Arlo Parks

¡Llegó la hora! Desde el año pasado te adelantamos que esta promesa británica presentaría el álbum My Soft Machine en un concierto en Los Ángeles. ¡Prepárate para desbordar emociones! El suave canto y letras pegadoras de Anaïs son algo que debes presenciar al menos una vez en la vida.

Foto: Especial

Fecha: 2 de marzo | Hora: 7:00pm | Ubicación: The Wiltern | Boletos aquí.

Fall Out Boy

Luego del tour por Europa, Patrick Stump y compañía regresarán a Estados Unidos con la gira So Much For (2our) Dust. El concierto en los alrededores de Los Ángeles tendrá como abridores a Jimmy Eat World, The Maine y Daisy Grenade. ¿Y el setlist? Pasará por los rolones de sus inicios hasta los del nuevo álbum.

Fecha: 4 de marzo | Hora: 6:30pm | Ubicación: Honda Center | Boletos aquí.

Madonna

El año pasado la “Reina del Pop” sufrió por problemas de salud que la obligaron a posponer el The Celebration Tour. Luego de la pesadilla, ¡regresó como las grandes! El concierto en Los Ángeles tendrá ocho actos para recorrer toda su discografía. ¡Ojalá no se repita la triste historia de Brooklyn!

Foto: Live Nation

Fecha: 4, 5, 7, 9 y 11 de marzo | Hora: 8:30pm | Ubicación: Kia Forum | Boletos aquí.

Enjambre

A la agenda de conciertos en Los Ángeles no podía faltarle el toque mexa. Las Noches de Salón han sido todo un éxito en Washington y Chicago con un bien merecido sold-out. ¿Lograremos lo mismo? ¡Que se sienta el amor paisano!

Fecha: 7 de marzo | Hora: 8:30pm | Ubicación: The Fonda Theatre | Boletos aquí.

Bad Bunny

El puertorriqueño le dijo adiós al reggaetón y regresó al trap que marcó sus inicios con nadie sabe lo que va a pasar mañana. La gira pasada fue toda una locura de energía y producción. ¿El Most Wanted Tour contará la misma historia? ¡No te pierdas el gran regreso de Bad Bunny con un concierto en Los Ángeles!

Foto: Live Nation

Fecha: 13-15 de marzo | Hora: 8:30pm | Ubicación: Crypto.com Arena | Boletos aquí.

Kim Gordon

La legendaria guitarrista de Sonic Youth sigue dándole rienda suelta a la carrera solista, ¡y nos encanta! El 8 de marzo será el día en que The Collective, un nuevo álbum, vea la luz del mundo. BYE BYE y I’m A Man fueron las primeras probaditas y nos dejó deseando más. ¡El concierto en Los Ángeles nos hará el milagro!

Fecha: 27 de marzo | Hora: 7:00pm | Ubicación: The Regent Theater | Boletos aquí.

Kim Dracula

La primera gira norteamericana de este excéntrico músico australiano incluye un concierto en Los Ángeles para presumir rolas oscuras que retratan la realidad actual de Estados Unidos. Los shows del America’s Gradual Decline In Morale Tour incluyen micrófono y sierra en mano, además de invitados especiales; Jeris Johnson y Tallah. ¿Te lanzas?

Foto: Live Nation

Fecha: 28 de marzo | Hora: 6:30pm | Ubicación: The Regent Theater | Boletos aquí.

Mitski

Nada como cerrar el mes de conciertos en Los Ángeles con la calidad que desborda esta cantautora nipo-estadounidense. El año pasado lanzó The Land Is Inhospitable and So Are We, un álbum que refleja la maduración artística en su máximo punto. ¿No nos crees? ¡Dale play a Heaven!

Fecha: 28-30 de marzo | Hora: 8:00pm | Ubicación: Shrine Auditorium | Boletos aquí.

¡Sigue a Sopitas USA para enterarte de los conciertos más esperados en Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos!

