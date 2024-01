Lo que necesitas saber: 'America's Gradual Decline In Morale Tour' es la primera gira norteamericana del australiano bajo el nombre de Kim Dracula.

¿Ya le hace falta una renovadita a tu playlist? Kim Dracula tiene justo lo que necesitas; una mezcla potente de trap metal con un poco de gothic metal agresivo que te inyecta la energía que no sabías que necesitabas.

Cabello de colores, gestos de Gerard Way y un estilo muy a la Marilyn Manson se suman al sonido disruptivo de Kim Dracula. Samuel Wellings —su verdadero nombre— presume sus influencias tomando identidad de un tremendo rolón de los Deftones “Saturday Night Wrist”. ¡Toda una novedad musical que lo lleva a la cima de TikTok! ¿Ya lo conoces?

Kim Dracula: reinando en TikTok

Kim Dracula imprime toda su excentricidad en versiones metaleras de canciones pop u otros géneros muy alejados de los guitarrazos y guturales. ¿Qué tal le quedó este cover de Lady Gaga? ¡Ya musicaliza más de dos millones de videos en TikTok!

A mediados del año pasado Kim Dracula lanzó su primer álbum de larga duración, A Gradual Decline In Morale. Una montaña rusa de canciones con transiciones aleatorias entre géneros, pausas inesperadas y giros que te llevan de un lado a otro en cuestión de segundos.

Los temas turbios no podían faltar. En este álbum Kim Dracula hace oda a la violencia armada y la escasa atención de la salud mental en Estados Unidos. “Make Me Famous” entrega un mensaje claro sobre el mundo en el que vivimos actualmente. ¿Son los asesinos y tiradores las nuevas celebridades?

America’s Gradual Decline In Morale Tour llega a Estados Unidos

Kim Dracula presentará su primer álbum en Estados Unidos, pasando por Chicago, Nueva York, California y, por supuesto, en la ciudad de Los Ángeles. La gira de 14 fechas —producida por Live Nation—arranca el próximo 9 de marzo en Filadelfia.

Foto: Live Nation

Checa todas las fechas del America’s Gradual Decline In Morale Tour:

Marzo 9 — Philadelphia, PA — Brooklyn Bowl

Marzo 10 — New York, NY — Irving Plaza

Marzo 12 — Cleveland, OH — House of Blues

Marzo 14 — Detroit, MI — St Andrew’s Hall

Marzo 16 — Minneapolis, MN — Varsity Theater

Marzo 17 — Chicago, IL — House of Blues

Marzo 18 — St. Louis, MO — Delmar Hall

Marzo 20 — Denver, CO — Summit Music Hall

Marzo 22 — Salt Lake City, UT — The Depot

Marzo 24 — Portland, OR — Revolution Hall

Marzo 25 — Seattle, WA — Neumos

Marzo 27 — San Francisco, CA — The Fillmore

Marzo 28 — Los Angeles, CA — The Regent Theater

Marzo 29 — San Diego, CA — The Observatory

¡Compra tus entradas para ver a Kim Dracula en Estados Unidos!

¡Abusados! La preventa para tarjetahabientes de Citi empezó ayer a las 11 AM (hora local), pero estará disponible hasta el jueves 18 de enero a las 10 PM (hora local). ¿No tienes tarjeta? La venta general para el America’s Gradual Decline In Morale Tour empezará el viernes 19 de enero a las 10 AM.

Kim Dracula trae un show oscuro y ensordecedor que es todo un espectáculo. ¿Quieres verlo con micrófono y sierra en mano? ¡No faltes al America’s Gradual Decline In Morale Tour! Entra AQUÍ para más detalles.

