Lo que necesitas saber: Fall Out Boy tuvo una gira exitosa por los más importantes estadios y anfiteatros de Estados Unidos en el 2023. ¡Regresarán con más en el 2024!

Al 2023 todavía le quedan unos cuantos respiros y muchos conciertos por delante. ¿Qué nos depara para el 2024? Seguramente varias sorpresas —que incluyen a Fall Out Boy—.

El tour So Much For (2our) Dust será la segunda vuelta que Patrick Stump y compañía den por los Estados Unidos. ¡Prepárense porque será épica!

So Much For (2our) Dust: Fall Out Boy de nuevo por Estados Unidos

Fall Out Boy dará más de 20 conciertos en Estados Unidos/Foto: Instagram @falloutboy

Los Fall Out Boy armaron una fiestota con la mera crema y nata del emo y pop-punk de los años 2000 para celebrar el lanzamiento de su octavo álbum de estudio: So Much (For) Stardust.

Una gira con Bring Me The Horizon, New Found Glory y The Academy Is… nos agarró de sorpresa y muchos fans se quedaron sin entradas. Eso dolió pero, Patrick Stump, Pete Wentz, Andy Hurley y Joe Trohman se despidieron y cruzaron el charco con PVRIS para visitar Europa.

Pete Wentz, bajista de Fall Out Boy/Foto: Instagram @falloutboy

¿Eso significa que ya perdimos la oportunidad de verlos otra vez por la Unión Americana? Afortunadamente no. Fall Out Boy arrancará el 2024 con una nueva gira: So Much For (2our) Dust, que no le pedirá nada a la primera.

El cuarteto de Chicago es amado y venerado por la escena alternativa que creció con ellos. Así que más de 20 fechas extra por Estados Unidos no le caían nada mal a nadie: California, Texas, Florida, Maryland y más, ¡prepárense!

Fechas del ‘So Much For (2our) Dust’ de Fall Out Boy para el 2024/Imagen @falloutboy

¡Invitadazos especiales!

Este año los Fall Out Boy traen toda la intención de revivir nuestros años mozos, cuando los guitarrazos y melenas largas eran el pan de cada día. ¡El 2024 no será diferente!

Jimmy Eat World acompañará a Fall Out Boy en todas las fechas de Estados Unidos/Foto: Instagram @jimmyeatworld

Jimmy Eat World, los genios detrás de “The Middle“, son los invitados especiales. Esta bandota de veteranos fue contemporánea de Blink-182 y Green Day, ¡Imaginen el tremendo mosh pit que se armará!

The Maine, Hot Mulligan, Daisy Grenade, Games We Play y Carr también se suben al So Much For (2our) Dust como actos extra en fechas seleccionadas.

¿Cuándo salen a la venta los boletos?

Patrick Stump, vocalista de Fall Out Boy/Foto: Instagram @falloutboy

Los FOB están invirtiendo tiempo y billetes para que los fans disfruten de shows inolvidables. ¡No te quedes sin entrada! Regístrate aquí para la preventa del miércoles 13 de septiembre a las 10am (hora local).

¡OJO! Los códigos de la preventa se enviarán desde mañana a las 7pm (hora del Este). La venta general será hasta el viernes 15 de septiembre a las 10:00 (hora local). ¡Ya queremos que sea 2024!

Relacionado