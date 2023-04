Phoenix, The Black Keys, Radiohead, Pixies, LCD Soundsytem, The Cure y Rage Against The Machine son algunos de los nombres que han encabezado en algún momento el festival Coachella, un evento que en sus inicios buscó convertirse en un espacio de exposición de música alternativa.

Thom Yorke durante la presentación de A Moon Shaped Pool en Coachella 2017 / Foto: Getty Images

Sin embargo, desde hace ya varios años, el pop desbancó el rock alternativo y hemos visto a Ariana Grande, Beyoncé, Harry Styles y Billie Eilish como headliners. No nos quejamos de este cambio, pero lo cierto es que esto nos hizo pensar que el festival Coachella había transformado por completo su curaduría musical y también su target.

Harry Styles en su mediática presentación de Coachella 2022 / Foto: Getty Images

Coachella 2023 presenta cambios congruentes con la actualidad

No fue hasta este Coachella 2023 que el festival decidió responder a una nueva tendencia global y volvió a sus orígenes con un cartel en el que destacan artistas alternativos como Gorillaz, Björk, Blondie, Wet Leg, Knocked Loose, Snail Mail y boygenius.

En los últimos años el mundo occidental se ha rendido los actos emergentes IDLES, Yard Act y Sam Fender y, además, por medio de tendencias de TikTok, bandas como Beach Bunny y Alvvays han cobrado popularidad. Con esto podríamos visualizar que el género vive un segundo aire y que Coachella aprovechó esta oportunidad para atraer nuevamente a un público que tenía un tanto olvidado.

Ante la tremenda popularidad que actualmente viven el género urbano y el kpop (cuyos máximos representantes Bad Bunny y BLACKPINK encabezan el festival), era difícil que las nuevas generaciones de música hecha por guitarras se abrieran camino: sin embargo, pese a todos los pronósticos, la realidad nos muestra que el rock alternativo vuelve a posicionarse no sólo en Coachella, sino también en Lollapalooza, Pitchfork Music Festival y Bonnaroo.

Una rápida comparativa

Por acá les dejamos el lineup del festival Coachella 2023 para que lo comparen con el de 2022. ¿Apoco no se nota muchísimo más la presencia del rock alternativo? Mientras que el año pasado quedó borrado casi por completo en favor del EDM y el pop, este 2023 hace su regreso triunfal con propuestas que seguramente darán de que hablar en los próximos años. ¿Cuál es tu opinión de la nueva curaduría?