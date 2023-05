Austin City Limits Festival reveló este martes su lineup para la edición 2023, y con él, finalmente tenemos finalizado el mapa festivalero completo que tendremos durante este año (y la mera verdad luce un poco flojo)

La imposibilidad de ver a alguien como Taylor Swift y Beyoncé en esta temporada de festivales la verdad le quitó mucho brillo a Austin City Limits Festival, Coachella, Lollapalooza y Outside Lands… Sin embargo, probablemente todo pueda cambiar en 2024 (esperemos).

En fin, a continuación les presentamos nuestras impresiones y todo lo que debes saber sobre Austin City Limits 2023, el último gran festival estadounidense del año.

¿Qué tal está el lineup de Austin City Limits Festival 2023?

El cartel de Austin City Limits Festival 2023 es bastante conservador y no arriesga mucho: por ahí muchos imaginaban ver a Peso Pluma (aunque sea aún en letras pequeñas) o a Karol G; sin embargo, vuelve un poco a las raíces rock del festival con actos como Yeah Yeah Yeahs, Foo Fighters, The Mars Volta y Thirty Seconds To Mars.

Destaca principalmente ver a Kendrick Lamar como headliner, pero también la fascinante undercard con M83, Death Grips, Rina Sawayama, The Breeders, Little Simz, Yves Tumor y Jessie Ware, actos que definitivamente no queremos perdernos y que podrían justificar el viaje por si mismos (aunque aún así creemos que Outside Lands y Lollapalooza son mejores opciones por cerca del mismo precio).

En contraste, ver a Mumford & Sons y The Lumineers como headliners nos hace pensar en que probablemente este año casi no hemos tenido grandes cabezas de cartel (y también que los raperos cada vez pierden más terreno, por ahí Lil Yachty hubiera quedado bien en letras grandes).

Foto: Wireimage

¿Cuándo y dónde es ACL 2023?

Austin City Limits Festival 2023 se realizará los fines de semana 6 al 8, y del 13 al 15 de octubre en el bonito y gigantesco Zilker Park de Austin, Texas.

Por acá te dejamos una imagen para que veas que padre se ve la vista de la ciudad por la noche:

Foto: Getty Images

¿Cuánto cuesta Austin City Limits Festival 2023?

El abono general para asistir alguno de los fines de semana del Austin City Music Festival 2023 tiene un costo de $335 dólares. Sin embargo, para los más pudientes hay una opción VIP de $5705 dólares (no mentimos) con acceso a zonas exclusivas de descanso, carritos de golf, un regalo especial y preventas para los after shows.

Puedes conseguir tus boletos POR ACÁ.

Foto: Wireimage

¿Qué opinas del cartel y de sus precios para este año? ¿Vale la pena? ¿Has ido en ocasiones anteriores? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales.