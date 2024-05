Lo que necesitas saber: Desde caminatas por cascadas escondidas hasta museos de fama mundial, ¡hay muchas cosas divertidas y gratuitas para hacer en Los Angeles!

La ciudad de Los Ángeles es una de las más atractivas, diversas y emocionantes, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo… es obvio que los lujos no son ajenos. ¿Pero quién dijo que debías gastar un dineral para pasear?

Gracias a la diversidad que abunda, es fácil armar planes gratis en Los Ángeles para disfrutar con la familia, el ligue, las amistades y hasta uno solo. ¿A cuál te vas a animar?

Mirar las estrellas Observatorio Griffith

¡El gran Observatorio Griffith es uno de los más visitados en todo el mundo! —AQUÍ te contamos un poquito más de su historia—. ¿Por qué entra en los planes gratis en Los Ángeles? Porque en cualquier noche despejada es fácil subir a los telescopios públicos y deleitarnos con las vistas del sistema solar. Claro, ¡sin costo!

Foto: Griffith Observatory

El telescopio Zeiss, que pesa nueve mil libras, está perfectamente alineado con el eje de la Tierra. Así que esto no lo verás en ninguna otra parte del mundo. ¿Te lanzas este súper plan gratis en Los Ángeles?

Visita la famosa “Habitación con espejo infinito”

Seguramente has visto cientos de fotografías en redes sociales de personas paradas justo aquí. ¡Uno de los mejores planes gratis en Los Ángeles! Tanto que hasta “La Rosalía” le entró al trend! El Infinity Mirrored Rooms: The Souls of Millions of Light Years Away, en el museo The Broad, es EL plan.

Foto: Yayoi Kusama

Se trata de una habitación tapizada de espejos y decenas de luces LED que cuelgan desde lo más alto. ¡También encuentras arte contemporáneo de Andy Warhol y Jeff Koons! Lo único que debes hacer es reservar la hora de tu visita y a gozar de lo lindo en Los Ángeles.

Pasea por el impresionante templo en el Barrio Chino

En la lista de los planes gratis en Los Ángeles no podía faltar el bello Barrio Chino. El increíble templo Thien Hau, dedicado a la diosa del mar Mazu, no sólo es punto de reunión en el Año Nuevo Chino, también para cualquier día que despiertes con alma exploradora.

Foto: Especial

Muchas personas posan con singular alegría en este punto, uno de los más turisteables en Los Ángeles, así que no dudes en pararte en frente, ¡y lanzar tu mejor sonrisa!

¿Oler rosas? ¡Sí, en el Parque de Exposiciones!

¿Sabías en el Centro de Ciencias de California existe un increíble jardín de rosas? Más de 200 especies de estas flores adornan la tierra y despiden fragancias que hasta que te relajarán luego de un día agotado. ¡El perfecto plan gratis en Los Ángeles!

Foto: LA Parks

OJO, la entrada no tiene costo pero el estacionamiento sí. En los alrededores también encuentras el Museo Afroamericano de California, que tampoco cobra la entrada. ¡Expande ese plan gratis en Los Ángeles!

Caminata hasta la cascada

El Parque del Cañón Escondido en Malibú te desconecta del tráfico y la contaminación de la ciudad para abrazarte en un plan gratis en Los Ángeles. Practicar senderismo mientras observas arroyos y cascadas parece el premio, pero no lo es.

Foto: Mountains Recreation and Conservation Authority

¡La hermosa catarata de Escondido Falls es todo un espectáculo! Si la visitas después de un día de lluvia tendrá el volumen perfecto para que nunca olvides este plan gratis en Los Ángeles.

