Lo que necesitas saber: Desde nuestros favoritos hasta las nuevas propuestas; estreno de álbumes y aniversario de otros, la agenda del mes pondrá feliz a más de uno.

Sabemos que ya casi estamos a mitad de año y que el tiempo se va volando ¿Por qué no aprovechar la buena vida de concierto en concierto en Los Ángeles? Hoy traemos una selección de lo mejor que llegará a California en mayo. ¡Checa la agenda!

21 Savage

Arrancamos el mes de conciertos en Los Ángeles con el fino rap británico de Shéyaa Bin. Esta será la oportunidad para escuchar en vivo y en directo los éxitos del american dream, álbum que lanzó en enero. ¿Quién ya quiere escuchar redrum? ¡Hay entradas desde $40 dólares!

Fecha: 7 de mayo | Hora: 7:00pm | Ubicación: Kia Forum | Boletos aquí.

Cage The Elephant

¡Nuevo álbum, nuevas rolas, nuevo tour! El rock alternativo de esta bandota estadounidense llegará con un concierto a Los Ángeles súper especial. Luego de cinco años nos regalaron Neon Pill, que tiene toda la pinta de convertirse en nuevo himno. ¡Ya falta poco para oír el nuevo material! Espéralo el 17 de mayo.

Foto: Neil Krug

Fecha: 7 de mayo | Hora: 8:00pm | Ubicación: Echoplex | Boletos aquí.

IDLES

Un concierto en Los Ángeles de IDLES siempre es buena idea, ¡y mas si tenemos nuevas y explosivas canciones para hacerlo! Nuestro querido Joe Talbot y compañía están listos para volarnos la cabeza con el performance de bombas musicales como esta. ¡Que se deje venir el LOVE IS THE FING TOUR!

Fecha: 13 Y 14 de mayo | Hora: 7:00pm | Ubicación: Hollywood Palladium | Boletos aquí.

Belle & Sebastian

El veterano grupo escocés prepara un concierto en Los Ángeles muy esperado, tras el estreno de What happened to you, son? Un single prendido y alegre pero que le canta a un tema común; el idolatrar músicos que crecen con el tiempo y “decepcionan” a los fans. Sí, como cualquier ser humano. ¡Corre por tu entrada de $60 dolaritos!

Foto: Belle&Sebastian.com

Fecha: 13 Y 14 de mayo | Hora: 8:00pm | Ubicación: The Bellwether | Boletos aquí.

Arroba Nat

¡Prepárate para echar la lloradita! Natalia Díaz es una joven mexicana que supo colocarse en la escena independiente con rolas entregadas al mal de amores sin miedo a la nostalgia. Lo mejor es que no viene sola; Ceci Bastida y Tonina la acompañan. ¡Déjate envolver en la vibra folk de este concierto en Los Ángeles!

Fecha: 21 de mayo | Hora: 7:00pm | Ubicación: The Echo | Boletos aquí.

Pearl Jam

¡Una reverencia para nuestro señor! El gran Eddie Vedder cumplirá 60 añotes este 2024 con toda la energía para el Dark Matter World Tour. Incluye concierto en Los Ángeles con todo y nuevas rolas que estrenaron hace dos semanas con el álbum Dark Matter. Los boletos que quedan ya están contaditos, así que corre por los tuyos.

Foto: Danny Clinch

Fecha: 21 y 22 de mayo | Hora: 7:30pm | Ubicación: Kia Forum | Boletos aquí.

Sky Ferreira

¡Se cumplirán diez años del legendario Night Time, My Time! Ese álbum del que se desprenden joyitas como Boys, You’re Not Alone y Blame Myself. La mejor manera de celebrarlo es con un concierto en Los Ángeles y boletos que cuestan desde $50 dólares. ¿A quién vemos ahí?

Fecha: 25 de mayo | Hora: 7:00pm | Ubicación: The Wiltern | Boletos aquí.

Mon Laferte

Una de las voces más queridas de México tenía que darse una vueltita por California. Mon Laferte y Ximena Sariñana iniciarán la travesía del Autopoiética Tour, ¡con todo y concierto en Los Ángeles! Un dúo de nivel Grammy que tienes que vivir!

Foto: Mayra Ortiz

Fecha: 25 de mayo | Hora: 8:00pm | Ubicación: Kia Forum | Boletos aquí.

girl in red

Marie Ulven lleva un rato metiéndole con ganas a la escena alternativa; luego del exitazo que fue el álbum if i could make it go quiet, regresó recargada con I’M DOING IT AGAIN, BABY! El concierto en Los Ángeles será prueba del brillante futuro que está construyendo en el mundo de la música.

Fecha: 29 y 30 de mayo | Hora: 8:00pm | Ubicación: Greek Theatre | Boletos aquí.

Avril Lavigne

¡Regresa la princesa del pop-punk! Cerrar el mes de conciertos en Los Ángeles con Avril Lavigne parece de ensueño, ¡pero es realidad! El Greatest Hits Tour promete ponernos a cantar a todo pulmón las rolas de nuestra adolescencia. ¿Te apuntas?

Foto: Especial

Fecha: 30 de mayo | Hora: 7:00pm | Ubicación: Kia Forum | Boletos aquí.

