Rosalía se dio una vuelta por California para sus dos mágicas presentaciones en el Coachella 2023. ¡Y vaya que aprovechó el viajecito! La “motomami” se tomó el tiempo para visitar The Broad, un famoso museo en Los Ángeles.

La española sabe divertirse dentro y fuera del escenario, pero no lo hizo sola. Lisa Manobal, integrante de Blackpink y otra estrella de Coachella, fue la compañía de honor. Aquí te contamos a detalle sobre las obras que visitaron.

Infinity Mirrored Rooms de Yayoi Kusama

Rosalía y Lisa de Blackpink/Foto: Instagram @rosalia.vt

Rosalía aprovechó el tiempo en The Broad para posar en una de las obras inmersivas más famosas de esta artista japonesa, conocida por desafiar la visión humana. Infinity Mirrored Rooms: The Souls of Millions of Light Years Away es una habitación tapizada de espejos y decenas de luces LED que cuelgan desde lo más alto.

Kusama quiso crear una sensación de infinito en el espectador cuando “las luces se reflejan, se acumulan y expanden exponencialmente”. Así se crea un mundo nuevo del que la artista y el público forman parte. ¿Le copiarías la foto a “La Rosalía”?

‘Longing for Eternity’ de Yayoi Kusama/Foto: Pablo Enriquez

En The Broad también puedes ver otra de sus instalaciones: Longing for Eternity —Anhelando la Eternidad—. Se trata de una inmersión visual que envuelve al espectador en lo infinito y la repetición extrema.

Under the Table de Robert Therrien

Rosalía y Lisa de Blackpink/Foto: Instagram @rosalia.vt

Era obvio que la “Motomami” no perdería la oportunidad de tomarse la bonita foto del recuerdo en una de las piezas más icónicas de The Broad. Rosalía y Lisa lucen tamaño miniatura junto a Under the Table —Debajo de la mesa— del este artista estadounidense.

Robert altera la realidad y también arma juegos ópticos modificando objetos cotidianos. Así obliga a los espectadores a entrar en un mundo de gigantes imaginarios. Y, ¿por qué no? Los invita a recordar un poco de su infancia; siendo pequeños y escondidos debajo de la mesa.

Presentación de Jean-Michel Basquiat

La peculiar compañía de Rosalía posó en Beef Ribs Longhorn, un collage de acrílico que alude al graffiti y el arte callejero que dominaba en la década de los 80 por Estados Unidos.

Esta pieza forma parte de una enorme colección que The Broad juntó de este artista afroamericano. La obra muestra a un animal que luce endemoniado y a punto de atacarte, una forma de resistirse a la producción en masa, diferente a lo que hicieron Andy Warhol o Jeff Koons.

¿Cuándo y dónde visitar The Broad en Los Ángeles?

The Broad en Los Ángeles/Foto: Getty Images

The Broad abre el martes, miércoles y viernes de 11am a 5pm. Los jueves de 11am a 8pm; sábados y domingos de 10am a 6pm.

¿Dónde queda? En 221 S. Grand Ave, Los Ángeles, CA 90012. La entrada es gratuita pero algunas exposiciones tienen costo. AQUÍ encuentras más información.

¿Te animas a dar el mismo recorrido que Rosalía y Lisa por The Broad? ¡Tarde de museito al estilo “motomami-motomami”!