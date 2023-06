Que dice Diego Cocca que él no tuvo la culpa del fracaso en el Mundial de Qatar, que ni lo volteen a ver, pero a la vez es consciente que los abucheos y las críticas son parte del precio que conlleva ser el estratega del Tri, pues los aficionados, la prensa y hasta directivos buscan a alguien para echarle la bolita cuando las cosas no salen bien.

Desde su debut como local con el Tri, Cocca fue abucheado por aficionados, que de paso abuchearon a Guillermo Ochoa ¿se acuerdan? Y previo al duelo contra Estados Unidos en la Concacaf Nations League se ha hablado que si cae ante el equipo de las barras y las estrellas, y si tampoco rifa en la Copa Oro, bien puede hacer las maletas como timonel de la Selección Mexicana.

Diego Cocca enfrentará por segunda vez a Estados Unidos / Mexsport

Cocca: Yo no tuve la culpa de Qatar

“Hay más gente que quiere que me vaya a que me quede”, indicó en la conferencia de prensa previa al partido ante Estados Unidos, en la cual indicó que si hay tanta gente que lo quiere fuera de la Selección, es porque hay molestias por la forma en la que se llevó a cabo el proceso de mundialista rumbo a Qatar, liderado por el ‘Tata’ Martino.

“Sé dónde estoy sentado, la silla que ocupo. No me están criticando a mí, sino al proceso, a alguien hay que echarle la culpa. El futbol es así, hay que echarle la culpa al técnico. Pero, yo ni siquiera fui a Qatar, yo no tuve culpa de nada”, dijo el timonel argentino, quien no era candidato a la Selección Mexicana dos semanas antes de la elección final; el uruguayo Guillermo Almada era el favorito.

“Acepto el lugar donde estoy, entiendo lo que están diciendo y yo creo en el trabajo y en el tiempo, y por eso me contrataron y si los que me contrataron creen en mí, ojalá que tenga que ganar trabajo y tiempo y tengo que ganarlos partido a partido, y en cada partido ponemos en juego nuestro prestigio”, mencionó el extimonel del Atlas y Tigres en conferencia de prensa.

¿Podrá Cocca terminar con la paternidad de EU? / Mexsport

¿Cocca podrá cortar la paternidad?

México suma cinco juegos consecutivos sin ganarle a Estados Unidos. La última vez que el Tri derrotó al vecino del norte, fue en 2019 y desde entonces se ha perdido en Nations League, Copa Oro y eliminatoria mundialista con Martino, mientras que a Cocca ya le tocó un empate en un amistoso. ¿Cómo le irá?