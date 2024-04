Lo que necesitas saber: En todo Estados Unidos existen menos de 200 restaurantes con estrella Michelin, ¡y Disney tiene una de ellas!

¡Disney está de fiesta! El restaurante Victoria & Albert’s, ubicado en el hotel Disney’s Grand Floridian Resort & Spa en Walt Disney World Resort en Florida, recibió el máximo reconocimiento restaurantero en el mundo. ¡Por primera vez en la historia! ¿Qué los hizo ganar una estrella Michelin?

¿Por qué Victoria & Albert’s mereció una estrella Michelin?

Tal vez sea porque cenas como la verdadera realeza… o porque todo el equipo detrás de Victoria & Albert’s se asegura de brindarte la mejor experiencia en Walt Disney World Resort.

Fotos: Victoria & Albert’s

El restaurante está inspirado en la celebración de Jubileo de la mismísima reina Victoria. Es decir, desde que pongas un pie dentro, te transportarás a otra época; enormes candelabros de cristales, murales al estilo victoriano, bordados delicados y toques elegantísimos en cada esquina.

Más allá de las instalaciones, la excelencia en cada trago y bocado es el verdadero premio. El chef Matthew Sowers y su equipo ofrecen un menú de degustación con ingredientes de todo el mundo. ¿Lo mejor? Cambia cada temporada y cuando aprenden nuevas técnicas de cocina.

Fotos: Victoria & Albert’s

¡Prepara la copa! La lista de vinos es otra de las razones por las que Victoria & Albert’s tiene hoy una estrella Michelin. La colección incluye más de 500 vinos de 35 regiones. El Maître d’Hôtel Israel Pérez es el finísimo paladar detrás de la selección; ¡hay botellas del siglo XX!

Victoria & Albert’s: 20 años de excelencia

Por más de dos décadas Victoria & Albert’s ha acumulado prestigiosos honores; el AAA Five Diamond Award en el 2000, el Five Star de Forbes Travel Guide desde 2018, el Best of Award of Excellence de la Wine Spectator y el Golden Spoon Hall of Fame de la Florida Trend.

Gracias al excepcional trabajo del chef Matthew Sowers, el Maître d’Hôtel puertorriqueño, Israel Pérez, la repostera Ally Rogers, el chef ejecutivo Kevin Chong y más miembros del equipo Victoria & Albert’s también se contagia de toda la magia del Walt Disney World Resort.

Foto: Steven Diaz

“Todos los miembros de nuestro equipo obtuvieron esta estrella, desde nuestros mayordomos hasta nuestros cocineros y pasteleros, esperamos inspirar a futuras generaciones de chefs profesionales para seguir sus sueños”. – Chef Matthew.

¿Te vas a lanzar al Victoria & Albert’s en Walt Disney World Resort? Reserva AQUÍ.

Te puede interesar: Holbox: Cocina yucateca en Los Ángeles. ¡Del puesto de tamales al reconocimiento de la Guía Michelin!

Relacionado