Donald Trump quiere lanzarse de nuevo por la presidencia de Estados Unidos el próximo año. El empresario —¿y criminal?— ya empezó a colocar sus fichas estratégicamente, como en la Cámara de Representantes.

Ahora pregona sus planes de campaña y promesas que no sabemos si cumplirá. ¿Qué piensa de la situación actual en el país? ¿Se viene la Tercera Guerra Mundial?

En una entrevista exclusiva con Univisión le preguntaron a Donald Trump varias cosas sobre la situación actual de Estados Unidos. Que si migración, economía… guerras. ¡Y no se contuvo para contestar!

El periodista Enrique Acevedo le preguntó qué opinaba sobre el muro fronterizo que estaba levantando Joe Biden en Texas —sí, el que había prometido que no construiría—. Y de ahí se agarró para mencionar la grave crisis migratoria:

Luego de comparar a los migrantes con Hannibal Lecter, se pavoneó sobre las decisiones que tomó en su administración. Sobre todo, resaltando que durante su gobierno nunca hubo ataques terroristas. ¡Entró en terreno peligroso!

“Hace tres años no teníamos problemas. No teníamos inflación. No tuvimos ningún problema con Ucrania ni con Israel. Literalmente no tuvimos ningún problema. Teníamos la frontera más segura que jamás haya existido”.

– Donald Trump