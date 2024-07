Lo que necesitas saber: Este mes abrirá sus puertas el Intuit Dome, un recinto de basketball que también se estrenará como venue para conciertos.

¡Agenda llena! En agosto no faltarán conciertos en Los Ángeles para nadie, ni para ningún gusto. Los géneros van desde el rock-pop, metal, rap, urbano y hasta el pop del momento. ¿A cuál te vas a lanzar?

Division Minuscula & Jumbo

¡Por fin llegó el día! Estas dos bandotas de rock mexicano son de las más queridas en México; ahora llegarán con el US Tour 2024, una mini gira que incluye concierto en Los Ángeles. ¡Prepárate para una fusión de las mejores rolas que marcaron nuestros años mozos! Corre por tu boleto que todavía hay.

Fecha: 3 de agosto | Hora: 7:00pm | Ubicación: The Belasco | Boletos aquí.

Foo Fighters

Hace un año Dave Grohl y compañía lanzaron el álbum But Here We Are, un grito de desahogo luego de la trágica muerte de su baterista Taylor Hawkins. El concierto en Los Ángeles será una oportunidad para cantar a todo pulmón el gran repertorio y recordar que vida sólo hay una. ¡Así que lánzate al Everything Or Nothing At All Tour! ¡The Hives viene como banda invitada!

Foto: Instagram @foofighters

Fecha: 9 y 11 de agosto | Hora: 5:30pm | Ubicación: BMO Stadium | Boletos aquí.

Megadeth

¿Listos para un concierto en Los Ángeles de buen trash metal? Esta bandota se lucirá en casa con el Destroy All Enemies Tour que promete un showzaso de primera para mover esa melena al ritmo de los mejores riffs. El metalcore de la banda All That Remains y el metalcore de Mudvayne. ¡Ojo que se liberaron boletos!

Fecha: 9 y 15 de agosto | Hora: 6:30pm | Ubicación: Youtube Theater | Boletos aquí.

Alanis Morissette

¡Prepárate para un evento histórico! El Triple Moon Tour traerá a nuestra canadiense favorita, acompañada de Joan Jett and The Blackhearts y Morgan Wade a un inolvidable concierto en Los Ángeles en el gran Kia Forum. ¿Le entras? Aún quedan boletos disponibles!

Foto: Instagram @alanis

Fecha: 10 de agosto | Hora: 7:00pm | Ubicación: Kia Forum | Boletos aquí.

Olivia Rodrigo

La agenda de conciertos en Los Ángeles se la lleva Olivia, ¡sin duda! Las entradas para el GUTS world tour llevan meses agotadas. Sin embargo, aún queda un rayito de esperanza; ¿qué tal verla estrenar el Intuit Dome? Este nuevo recinto promete revolucionar la experiencia de los conciertos. ¡Corre por tu boleto!

Fecha: 13, 14, 16 y 17 de agosto | Hora: 7:30pm | Ubicación: Kia Forum. | Fecha: 20 21 de agosto | Hora: 7:30pm | Ubicación: Intuit Dome | Boletos aquí.

The Japanese House

¡El indie-pop inglés no faltará en la lista de conciertos en Los Ángeles! Amber Mary Bain sabe cómo ponerle ritmo al verano con rolitas relajadas pero profundas. Del Water Gap la acompaña en esta ocasión para abrir el show que tanto esperamos en el Estado Dorado. ¡No te la pierdas!

Foto. Instagram @thejapanesehouse

Fecha: 15 de agosto | Hora: 7:00pm | Ubicación: Greek Theatre | Boletos aquí.

Young Miko

Luego de brillar con su primera actuación en el festival Coachella este 2024, la puertorriqueña del momento le pondrá todo el flow a la agenda de conciertos en Los Ángeles. En abril lanzó el álbum att. con colaboraciones que son oro puro en el género urbano, ¡te garantizamos que no decepciona!

Fecha: 15 y 16 de agosto | Hora: 8:00pm | Ubicación: Peacock Theater | Boletos aquí.

Bruno Mars

Bruno Mars tendrá los honores de inaugurar el Intuit Dome con los primeros dos conciertos en Los Ángeles de su historia. Los boletos ya están agotados, pero en una de esas se liberan algunos para vivir este evento histórico en la ciudad. Eso sí, prepárate para un repertorio que no te dejará disfrutar las sillas acolchadas.

Foto: Instagram @brunomars

Fecha: 15 y 16 de agosto | Hora: 8:00pm | Ubicación: Intuit Dome | Boletos aquí.

St. Vincent

En abril de este año Annie Clark —su nombre real— se reinventó con All Born Screaming, una producción discográfica que demuestra el porqué St. Vincent se mantiene vigente. Este concierto en Los Ángeles tendrá la electrónica de Eartheater como acto de apertura. ¡Imperdible!

Fecha: 16 de agosto | Hora: 7:00pm | Ubicación: Greek Theatre | Boletos aquí.

Ice Spice

El Y2K! World Tour de Ice Spice es el pretexto perfecto para entrarle al rap si es que aún no figura en tu playlist. A pesar de su corta edad, ella demuestra que el género lo trae en las venas y no sólo por donde nació; no por nada algunos la apodan “la nueva princesa del rap”. ¿Listo para pasarla increíble en su concierto en Los Ángeles?

Foto: Billboard

Fecha: 19 de agosto | Hora: 8:00pm | Ubicación: Hollywood Palladium | Boletos aquí.

Lamb Of God & Mastodon

¡Que siga el metal! Estas dos bandotas juntas son dinamita pura en el ASHES OF LEVIATHAN TOUR; ¡ahora va el turno del concierto en Los Ángeles! Ambas agrupaciones celebrarán 20 años de producciones icónicas, nada más y nada menos que en el magno Kia Forum para no quedarse cortos en producción. ¡Ahí nos vemos!

Fecha: 21 de agosto | Hora: 6:00pm | Ubicación: Kia Forum | Boletos aquí.

Taking Back Sunday w/ Citizen

¡Mega combo! Este concierto en Los Ángeles nos llevará por un viaje al rock alternativo de los años 90-2000 con Taking Back Sunday. ¿Recuerdas cuando MakeDamnSure era la rola del momento? La odisea continuará con el rock contemporáneo de Citizen; dos bandas que llenarán de letras nostálgicas el Greek Theatre.

Foto: Instagram @takingbacksunday

Fecha: 21 de agosto | Hora: 7:45pm | Ubicación: Greek Theatre | Boletos aquí.

Kings of Leon

¡Llego el momento de divertirnos! Los Kings of Leon siguen con el éxito del Can We Please Have Fun Tour por todo Estados Unidos y pronto tocará concierto en Los Ángeles. ¿Lo mejor? ¡Phantogram les hará compañía! Alista la garganta para cantar los mejores éxitos.

Fecha: 22 de agosto | Hora: 8:00pm | Ubicación: Kia Forum | Boletos aquí.

Def Leppard y Journey

¡A rockear! El rock británico y el rock de San Francisco sonarán juntos en el The Summer Stadium Tour; dos agrupaciones exitosísimas de los años 70 que unirán talentos en un mismo concierto en Los Ángeles. ¡Y en el SoFi Stadium! Este show legendario contará con bandas invitadas que le pondrán más emoción.

Fecha: 25 de agosto | Hora: 6:00pm | Ubicación: SoFi Stadium | Boletos aquí.

Twenty One Pilots

El dúo estadounidense es otra de las bandas que le darán la bienvenida al Intuit Dome con dos conciertos en Los Ángeles. Clancy, el nuevo álbum que traen bajo el brazo, tiene apenas dos meses de lanzamiento y ya se convirtió en el favorito de muchos en el club de fans. ¿Compartes el sentimiento? ¡Lánzate a verlos!

Foto: Instagram @twentyonepilots

Fecha: 27 y 28 de agosto | Hora: 8:00pm | Ubicación: Intuit Dome | Boletos aquí.

The Beach Boys

Para cerrar la lista de conciertos en Los Ángeles tenemos a uno de los grupos más influyentes del rock & roll en la década de los 60. ¡Y son angelinos! Nada como tocar en casa y lucirse con el invitado especial: John Stamos. ¡Sin duda cerraremos agosto con broche de oro!

Fecha: 30 de agosto | Hora: 8:00pm | Ubicación: Greek Theatre | Boletos aquí.

¡Sigue a Sopitas USA para enterarte de los conciertos más esperados en Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos!

