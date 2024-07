Lo que necesitas saber: ¡Este mes se juntan varios tours en conjunto de bandotas icónicas que no te puedes perder!

¡Nuevo mes, nuevos conciertos en Houston! La agenda de agosto está lista para reventarnos la cabeza con tanto buen show y de diferentes géneros. ¡Ojo con los tours! Se vienen estrellas con shows irrepetibles. ¿En cuál nos vemos?

Megadeth

¡La agenda de conciertos en Houston arrancará con todo! Dave Mustaine y compañía llevan poco más de cuatro décadas dejándonos atónitos con sus shows en vivo, ¡este no será la excepción! Aunque ya tenemos rato sin nuevo álbum, el Destroy All Enemies Tour promete ser el evento magno para los fans.

Foto: Instagram @megadeth

Fecha: 3 de agosto | Hora: 6:30pm | Ubicación: 713 Music Hall | Boletos aquí.

Def Leppard w/ Journey

La “Nueva ola del heavy metal” no sería lo de hoy sin los aportes de Joe Elliott y sus compas. Estos veteranos siguen demostrando que no hay edad para agitar la melena al ritmo de una guitarra. ¿Y si se unen con el Don’t Stop Believin‘? ¡Un concierto en Houston imperdible!

Fecha: 14 de agosto | Hora: 6:00pm | Ubicación: Minute Maid Park | Boletos aquí.

Division Minuscula & Jumbo

¿Dos bandotas mexas en un mismo concierto en Houston? ¡No estamos soñando! Desde que anunciaron el US Tour 2024 en conjunto la emoción subió a mil y ahora estamos a sólo unos días del gran show. ¡Aprovecha la promoción 2×1! No te quedes sin ver a estos iconos del rock mexicano.

Javier Blake, líder de División Minúscula/Foto: Getty Images

Fecha: 14 de agosto | Hora: 7:00pm | Ubicación: House of Blues | Boletos aquí.

Kings of Leon

Los hermanos Followill siguen con la euforia del estreno de Can We Please Have Fun, un álbum que marcó su regreso tras tres años sin música nueva. ¡Ahora es momento de escucharlos en vivo! Apúntate al concierto en Houston, un show que tendrá la presencia de Phantogram como teloneros.

Fecha: 16 de agosto | Hora: 8:00pm | Ubicación: Toyota Center | Boletos aquí.

Santana and Counting Crows

¡Seguimos con los tours en conjunto! La lista de conciertos en Houston se engalana con Carlos Santana y su guitarra mágica para celebrar el 25 aniversario del álbum Supernatural y más de 50 años de carrera. Qué mejor que festejar con los nominados al GRAMMY, Counting Crows, en el Oneness Tour 2024. ¡Puro éxito!

Foto: Instagram @carlossantana

Fecha: 17 de agosto | Hora: 7:00pm | Ubicación: Toyota Center | Boletos aquí.

Wallows

Dylan Minnette no sólo es talentoso en la pantalla chica, también sabe pararse frente a un micrófono y formar una exitosa banda de rock alternativo. A siete años de trayectoria y un nuevo álbum bajo el brazo, es momento de un concierto en Houston con el Model Tour.

Fecha: 17 de agosto | Hora: 7:30pm | Ubicación: Smart Financial Centre | Boletos aquí.

Young Miko

El alternativo contemporáneo presume grandes nombres en tendencia como María Victoria —mejor conocida como Young Miko—. Esta puertorriqueña se ganó la atención en Coachella 2024 y ahora continúa con el XOXO Tour, ¡que incluye un concierto en Houston!

Foto: Charles Reagan

Fecha: 20 de agosto | Hora: 8:00pm | Ubicación: Smart Financial Centre | Boletos aquí

Ice Spice

¡Esta rapera neoyorkina cerrará los conciertos en Houston del mes! Con tan sólo 24 años de edad ya está en el radar de los conocedores que la proclaman “nueva princesa del rap”. ¿Será? ¡Corre a comprobarlo en el Y2K! World Tour!

Fecha: 26 de agosto | Hora: 8:00pm | Ubicación: 713 Music Hall | Boletos aquí.

¡Sigue a Sopitas USA para enterarte de los conciertos más esperados en Houston y otras ciudades de Estados Unidos!

Recomendamos: ¿Qué conciertos en Los Ángeles habrá en agosto?

Relacionado